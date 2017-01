Veletrh CES: Panasonic představil špičkovou bezzrcadlovku Lumix GH5

před 1 hodinou

Panasonic v Las Vegas představil velmi očekávanou novinku pro profesionální fotografy a pokročilé amatéry. Nová bezzrcadlovka Lumix GH5 je odolná proti počasí a prachu, vyfotí 30 snímků za sekundu v rozlišení 18 megapixelů a hlavně nabízí funkce, které cílí na profesionální filmaře.

Co bude umět nový Panasonic GH5? To byla otázka, kterou příznivci této značky hodně řešili už od podzimního veletrhu Photokina v německém Kolíně nad Rýnem. Firma tehdy ukázala jen siluetu přístroje a naznačila, že bude zvládat fotografování v režimu 6K videa. Jinými slovy že natočí krátký záznam a z toho pak vytáhne fotky v rozlišení 18 megapixelů.

Nyní se na veletrhu CES 2017 v Las Vegas potvrdilo, že GH5 tyto věci skutečně umí. A i další parametry fotoaparátu vypadají velice zajímavě.

Hlavní novinka, tedy možnost natáčet video v rozlišení 4K se snímací frekvencí 60 obrázků za sekundu, cílí především na filmaře. Inovovaný systém rychlého zaostřování však ocení i fotografové.

Rozlišení snímače se zvedlo oproti modelu GH4 z 16 na 20,3 megapixelu, což je samozřejmě očekávaný posun. Panasonic pracuje společně s Olympusem s menšími snímači formátu Micro 4/3 a model se 20 megapixely už ve své nabídce mají obě značky (např. Olympus OMD-E M-1 Mk II. nebo Panasonic Lumix GX8). Výrazně přibylo také zaostřovacích bodů, oproti předchozím 49 je jich nyní 225.

Stejně tak bylo jisté, že před snímačem nebude takzvaný low pass filtr, který dříve zabraňoval vzniku nežádoucích efektů (tzv. moiré) na fotkách, ale také snižoval jejich ostrost. Je to už překonaná technologie, které se výrobci velmi rádi zbavují.

GH5 má nový obrazový procesor Venus Engine. Ten by měl opět přispět k ostřejší kresbě a lepšímu zobrazení detailů. Fotoaparát má také systém kontroly barev, který bere v úvahu nejen odstín a citlivost, ale také jas, a nastavuje pro každou z těchto veličin optimální hodnoty. Podle výrobce by to mělo zajistit syté a věrné barvy v celém tonálním rozsahu fotografie. Změnil se i systém eliminace šumu, který by měl umět zachovávat jemné detaily.

Lumix GH5 je samozřejmě vybaven pětiosou stabilizací obrazu (což je opět věc, která začíná být pro špičkové bezzrcadlovky formátu Micro 4/3 typická). Čas, který lze při fotografování udržet bez roztřesení takzvaně „z ruky“, může být až o pět expozičních stupňů delší než bez stabilizace. Jinými slovy, umožňuje to celkem spolehlivě fotografovat i s časy kolem 1/10s, a často i ještě delšími.

Fotoaparát umí pořídit 12 snímků za sekundu s pevným zaostřením a 9 snímků za sekundu s přeostřováním. Kromě toho ovšem nabízí i možnost fotografovat pomocí takzvaného 6K videa. Tam se frekvence zvedá na 30 snímků za sekundu v rozlišení 18 megapixelů. Zůstala zachováno i fotografování prostřednictvím 4K videa, známé z předchozích modelů. Zde je možné udělat 60 snímků za sekundu v rozlišení 8 megapixelů.

Lumix GH5 také nabízí v režimu 6K možnost dodatečného zostření snímku poté, co byl vyfotografován. Umí také zvyšovat hloubku ostrosti skládáním různě zaostřených snímků.

Zaměření na velmi pokročilé a profesionální uživatele potvrzuje i takový detail, jako jsou dva sloty na paměťové karty, což je věc typická pro profesionální fotoaparáty. Závěrka by měla vydržet 200 tisíc cyklů, což je údaj také odpovídající profesionálnímu použití.

autor: Tomáš Vocelka