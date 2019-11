Nejvtipnější fotky zvířat 2019: až příliš hravé lvíče, zasněná veverka, tančící svišť

Celosvětová soutěž o nejvtipnější fotku zvířat zná vítěze. Stal se jím snímek hrajícího si lvíčete, který pořídila fotografka Sarah Skinnerová. Cílem soutěže není jen pobavit, ale také šířit poselství o nutnosti chránit přírodu.

Podle statistiky, kterou zveřejnili organizátoři, vybírala porota ze čtyř tisíc fotografií od autorů ze 68 zemí světa.

"Jsem nesmírně potěšena, že vyhrál můj snímek. Těší mě, že baví lidi po celém světě. Chtěla bych také říct, že je velmi důležité chránit životní prostředí, aby i příští generace mohly obdivovat všechna ta úžasná stvoření, která můžeme v přírodě potkat dnes," uvedla vítězka Sarah Skinnerová.

Zdůraznila tak cíl soutěže Comedy Wildlife Photography Awards, založené Paulem Joynson-Hicksem a Tomem Sullamem. Oba tito profesionální fotografové se rozhodli, že budou myšlenky o nutnosti chránit přírodu šířit pozitivní a zábavnou cestou, aby se dostaly k co největšímu počtu lidí.

Vždy s vyhlášením nového ročníku zveřejňují také doporučení, jak mohou lidé, kteří se na zábavné snímky dívají, sami přispět k ochraně životního prostředí. Navíc spolupracují s nadací Born Free Foundation, která se od roku 1984 zabývá ochranou zvířat po celém světě.

"Naše planeta je na tom špatně, všichni to víme. Je důležité, abychom věděli, co pro ni můžeme udělat. Proto vždy k soutěží, která se dostane ke spoustě lidí na celém světě, připojujeme několik tipů," uvádí Joynson-Hicks.

Tyto tipy letos zní:

Nakupujte odpovědně

"Je to velice jednoduché. Nekupujte například produkty, které obsahují palmový olej, protože šíření plantáží palmy olejné devastuje deštné pralesy," vzkazují organizátoři soutěže. "Snažte se také vyhýbat nerecyklovatelným výrobkům a plastovým obalům na jedno použití," vyzývají organizátoři soutěže.

Neplýtvejte vodou

"Pokaždé, když spláchneme, pošleme do kanálu 20 litrů pitné vody. A to je opravdu šílené. Zkraťte dobu strávenou ve sprše, zalévejte méně zahrádky a uvědomte si, že pokaždé, když vykonáte malou potřebu, nemusíte splachovat. Ušetříte tak miliardy litrů pitné vody," radí Joynson-Hicks.

Staňte se influencerem

"Influencer je osoba, která ovlivňuje své okolí. Nemusí to být mega aktivista, stačí, když je to člověk, který opravdu dbá o životní prostředí a chce nějak pomoci. Nápady na to, jak to udělat, najdete na webu comedywildlifephoto.com," konstatuje Joynson-Hicks.

Vítězové soutěže byli vyhlášeni 13. listopadu. Také letos vyšla kniha, ve které jsou nejlepší soutěžní snímky. Koupit ji lze na stránkách soutěže.