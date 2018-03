New York, tanec a výjimeční lidé. To vše se propojuje ve výstavě fotografky Lucie Vysloužilové

před 12 hodinami

Jsem unikát. Tak se jmenuje výstava fotografky Lucie Vysloužilové, která začne ve čtvrtek 8. března v pražské Nikon Gallery. Autorka se inspiruje výjimečnými a talentovanými lidmi, kteří stejně jako ona vzali osud zcela do svých rukou, vymanili se ze systému a žijí život svých snů.

Lucie Vysloužilová (1985) je "fotografkou z vášně". Vystudovala mediální a komunikační studia na Karlově univerzitě, její cesta k profesionální kariéře tedy nevedla přes fotografickou školu, ale přes volání k něčemu, co bude prací a koníčkem zároveň.

V roce 2011 odjela do Kalifornie na kurz instruktorky bikram jógy a právě tuto cestu považuje za zásadní milník ve svém dalším směřování k fotografii. Během sedmi let se postupně vyprofilovala od rodinných a lifestyle portrétů až k módní a komerční fotografii, která teď tvoří převážnou část její tvorby.

Za nejkrásnější projekty označuje ty, které mají přesah. Posledním takovým bylo focení kalendáře pro České dráhy u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Soubor dvanácti fotografií z železničního prostředí reprodukuje nejdůležitější události minulého století a každá fotografie funguje jako samostatný příběh.

"Při focení jsou pro mě zásadní dvě věci. První je práce s člověkem. Přijde mi extrémně důležité se do fotografované osoby vcítit, pochopit její osobnost a zachytit ji v nejkrásnější poloze. Druhou, neméně důležitou záležitostí je dostat do fotky emoci, dynamiku a příběh," říká o svém přístupu k tvorbě Lucie.

Její portréty se vyznačují přirozeností, nenuceným uměleckým dojmem a velmi charakteristickým prvkem je zachycení pohybu. Nejprve fotila jogínky, k nimž měla nejblíž a věděla, jak má tělo při jednotlivých cvicích správně vypadat. Později k nim přibyly dynamičtější baletky a tanečnice.

To vše propojuje s milovaným New Yorkem, kam odjíždí alespoň jednou do roka za inspirací a kde v létě 2016 nafotila materiály pro svou první výstavu New York vibes (2016). Zobrazovala tanečnice, baletky, jogínky a modelky v prostředí metropole.

Výstava v Nikon Photo Gallery potrvá do 15. dubna 2018.