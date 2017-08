Pozvánka: Sudety bohem zapomenuté a lidmi milované na fotkách Ibry Ibrahimoviče

před 5 minutami

Pamatuji si na den, kdy jsem objevila tvorbu Ibry Ibrahimoviče, jako by to bylo včera. Seděla jsem v Kině Aero, když se na projektoru najednou objevily jeho fotografie. Tehdy jsem se kolem focení motala jen velmi krátce, ale okamžitě jsem pochopila, že to nebude jen tak obyčejný fotograf, který si sem tam něco cvakne. Netušila jsem, že je známý, a že fotí už tak dlouho. Z toho, co jsem viděla, mi ale bylo jasné, že je dobrý. Že je epický. Když pak vystoupil na pódium, mé nadšení zesílilo.

Rozhovořil se o fotkách sedláka Rajtera. Pár z nich mě chytlo za srdce. Líbilo se mi, jak Ibra mluvil. Lidsky, klidně. Úplně jsem si ho představila v nějaké staré kuchyňce na statku, jak si maže máslo na chleba a povídá mi o tom, co v životě viděl, zažil a fotil… Kousne si do chleba, zamyslí se a zase povídá… Když jsem nedávno zahlédla jeho fotku sprchujících se horníků z dolu Centrum ze série Velké práce na severu, zůstala jsem chvíli zírat na monitor, abych po pár minutách zatoužila po možnosti vidět další. Dočkala jsem se. 12. srpna odstartovala Ibrova stejnojmenná výstava. Celá série zachycuje téměř ztracený kus světa. Sever Čech, Sudety, oblast zakrytou hávem prašné minulosti. Výstava Ibry Ibrahimoviče | Foto: Ibra Ibrahimovič Ibrovy pohledy zachycují těžkopádné proměny krajiny a trosky bývalých měst a vesnic. Celou oblast kousek po kousku zase odhalují a znovuobjevují. V Ivanu Mečlovi z galerie Divus, která výstavu fotek Ibry Ibrahimoviče pořádá, naopak snímky budí obavy. "Ač bychom jakkoli do detailů nakreslili mapu severu naší země, bude to mapa slepá. Její původní předloha byla ztracena. Mapa severu Čech, známého také jako Sudety, byla začmárána, vyškrábána, vygumována a zahozena. Její obrazová příloha, vytvořená Ibrahimovičem, vnáší do její historie ještě větší zmatek a budí obavy. Přichází se ztrátou mapy i konec kousku světa? Nerozlézá se ztracená mapa do jeho zbytku?" ptá se. Na tyto dvě otázky byste si podle mě měli najít odpověď sami. Projděte si výstavu, zkoumejte, pátrejte, vracejte se do minulosti, srovnávejte se současností, znovuobjevujte a nezapomínejte. Temno je součástí naší minulosti, zakletý a opuštěný sever je obklopen prazvláštním kouzlem a silou vzdoru přistěhovalců a usedlíků, kteří se zpustošeného kousku své země nehodlají vzdát. Nalézt v Sudetech krásu nedokáže každý, ale vy máte tu jedinečnou možnost se o to alespoň zprostředkovaně pokusit. Ibrovy fotografie můžete vidět až do 28. října 2017 v galerii Divus Perla. O výstavě: Název: Ibra Ibrahimovič: Obrazová příloha ke ztracené mapě Velké práce na Severu

Ibra Ibrahimovič: Obrazová příloha ke ztracené mapě Velké práce na Severu Termín: 12. srpna až 28.října 2017

12. srpna až 28.října 2017 Místo: Galerie DIVUS PERLA, Vrané nad Vltavou

Galerie DIVUS PERLA, Vrané nad Vltavou Otevřeno: od středy do neděle od 11:00 do 22:00

a na objednávku

autor: Romana Marie Jokelová

