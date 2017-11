Foto: Nástup zimy na Šumavě. Kolem Modravy už je bílo, sněhu je však zatím málo

před 14 minutami

První vydatnější sněžení na svatého Martina přineslo na české hory sníh. Jak to tam nyní vypadá? Pojďte se podívat třeba k Roklanskému potoku u Modravy. Na fotkách uvidíte, jak to tam vypadalo včera. Je to zatím jen poprašek, ale má své kouzlo.

Fotky v galerii byly pořízeny v úterý 14. listopadu. Pokud sníh vydrží do prodlouženého víkendu, může být procházka z Modravy podél Roklanského potoka hezkým tipem na menší turistický výlet. Sníh se zatím drží jen v nejvyšších polohách, ve Vimperku (který je níže) po něm ještě nebylo ani památky. Bílý poprašek se objevil až kolem Kvildy. Na pěší výlet kolem meandrujícího Roklanského potoka lze vyrazit z parkoviště na Modravě, a to po červené značce směrem na Rybárnu. Odtud se pak dá jít rovně (a do kopce) k Tříjezerní slati nebo je možné odbočit mírně doleva a pokračovat podél potoka. Zvládnout se dá i obojí - vystoupat k Tříjezerní slati, pokračovat na rozcestí Pod Oblíkem a odtud pak na Javoří pilu a podél potoka zpět k Rybárně. Okruh Modrava - Rybárna - Tříjezerní slať - Javoří pila - Rybárna - Modrava má zhruba 12 kilometrů. Při výletu na Šumavu je potřeba myslet na to, že silnice ve vyšších polohách bývají zvláště na začátku zimy opravdu hodně kluzké. Objevují se na nich plotny ledu a je na ně potřeba dávat pozor, i když se silnice jeví jako suchá.

