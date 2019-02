Cenu za nejoblíbenější snímek přírody získal Brit David Lloyd a jeho mladí lvi

před 11 hodinami

Soutěž Wildlife Photographer of The Year, ve které bojují o uznání fotografové přírody z celého světa, udělila prestižní cenu diváků. Získal ji snímek dvojice lvů od Davida Lloyda. Lidé zvolili tuto fotografii ze 25 finalistů, které vybralo britské Přírodovědné muzeum z více než 45 tisíc záběrů zaslaných do soutěže.

Udělení ceny diváků (Lumix Peoples Choice Award), kterou zaštítila firma Panasonic, je každý rok velmi očekávanou událostí. Vyhlašuje se zhruba v polovině výstavy nejlepších snímků ze soutěže Wildlife Photographer of the Year, která je k vidění od října loňského roku do letošního června v britském Přírodovědném muzeu v Londýně (Natural History Museum). Celkovým vítězem se loni stal snímek Marsela van Oostena z Nizozemska, zachycující pár langurů čínských, kterým hrozí vyhynutí. Diváci, kterých hlasovalo více než 16 tisíc, podle očekávání zvolili optimističtější a pozitivně působící záběr s názvem Bratrské pouto, jehož autorem je David Lloyd. V pětce snímků nejoblíbenějších mezi diváky se umístil ještě Brit Mathew Maran, Jihoafričan Wim Van Den Heever, Američan Justin Hofman a Maďar Bence Maté. Wildlife Photographer of the Year je nejpopulárnější světová fotosoutěž zaměřená na divokou přírodu. Vítězné fotografie na výstavě v Přírodovědném muzeu v Londýně každoročně zhlédne několik milionů diváků. "Gratuluji vítězi, jeho snímek zahřeje u srdce. Vytvořit takovou fotografii vyžaduje často mnoho plánování, trpělivosti a velkou znalost fotografovaného subjektu," uvedl Mike Owen z firmy Panasonic.