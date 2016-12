Bývala modelkou. Teď vystavuje akty a portréty v pražské Leica Gallery

včera

Adriana Cahová je fotografka, která zná svět z obou stran fotoaparátu. Kdysi stávala jako modelka před objektivem, pak začala sama fotografovat. V kavárně pražské Leica Gallery je nyní k vidění její výstava Ženy nahlas.

Soubor Adriany Cahové v kavárně Leica Gallery obsahuje šestnáct fotografií, které vznikly klasickou cestou, jsou tedy fotografovány na film a zvětšeny v temné komoře. Snímky sahají od lyrických portrétů až po zachycení autorčiných snů a fantazií.

„Miluji lidi, ráda vyjadřuji jejich i mé city dohromady v jednom jediném obrázku. Navíc je pravda, že potřebuji tvořit pro svou vlastní vyrovnanost,“ říká autorka. Sama za stěžejní část své fotografické práce považuje černobílé portréty a akty žen, které fotografuje na středoformátový film, a právě z těch je sestavena aktuální výstava.

Fotografie Adriany Cahové, která nyní působí jako fotografka na volné noze, jsou ke zhlédnutí do 17. ledna 2017 a určitě stojí za to přidat i návštěvu hlavní expozice Leica Galllery, kde jsou právě snímky avantgardního a celosvětově oceňovaného českého fotografa Jaromíra Funkeho (do 29. ledna). Výstava se soustřeďuje na nejdůležitější období jeho tvorby, tedy na 20. a 30. léta uplynulého století.

autor: Tomáš Vocelka