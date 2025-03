Manželé podnikají v modulárních dřevostavbách. Mají firemní a rodinné sídlo v jednom

Vize věnovat se modulárním dřevostavbám přivedla Gabrielu a Vojtěcha Juřenčákovy v roce 2018 k vlastnímu podnikání: "Chtěli jsme se specializovat na modulární dřevostavby, protože nám tato stavební technologie dávala ve všech ohledech smysl. V předchozí firmě, kde jsme se potkali, ale byly priority jinde. Nezbývalo než se vydat vlastní cestou." Tak vznikl Eko modular.

Výrobní areál, který se manželům naskytl k prodeji v Tvrdonicích, byl sice ideální z hlediska haly i logistiky, dezolátní stav však vyžadoval náročné opravy a přizpůsobení nové výrobě. Během prvního intenzivního roku ve výrobním areálu, kam si přivezli i ukázkový modul, v němž dočasně bydleli, si uvědomili, že místo je jim blízké, a jelikož je v okolí takřka nemožné získat pozemek či pronájem k vlastnímu bydlení, rozhodli se v areálu trvale usídlit.

Z jedné strany je dnes obklopuje krásná krajinná scenérie přilehlých polí a blízkých lesů jihovýchodního Slovácka, z druhé strany výrobní areál, který prochází postupnou kultivací, z níž profitují také místní rezidenti. "Místní nás hodně podporují. Vnímají pozitivně rozvoj areálu, který byl léta v zanedbaném stavu. Děláte to tady hezké, říkají nám," uvádějí manželé Juřenčákovi.

Koncepci pro flexibilní a adaptabilní rozvoj areálu navrhl zlínský Semela Ateliers. Důležitým požadavkem bylo vytvořit z průmyslového areálu vizuálně přívětivé prostředí, příjemné na život. Proto byl do celkového řešení zakomponován také biotop a velké množství zeleně. Nové rodinné i firemní sídlo architekti navrhli k uliční čáře, jako přirozené, pohledově vlídné rozhraní mezi obcí a průmyslovým areálem.

Jednopatrová velkoplošně prosklená administrativa usazená na zemních vrutech je sestavou tří modulů. Její vnitřní dispozice variuje od uzavřených kanceláří po otevřený jednací prostor. Navazující obytná stavba využila již existujících základů původní hospodářské budovy, což vyžadovalo přizpůsobení architektonického návrhu a konstrukčního řešení.

Patrový dům s obytným přízemím, kuchyní, jídelnou a dvěma ložnicemi propojuje masivní dřevěné schodiště ústící do knihovny a pobytové střešní terasy. Směrem k výrobnímu areálu je hmota domu kompaktní s okny maskovanými laťkovou fasádou. Velkoplošně se naopak otevírá v přízemí do dvora s jezírkem a saunovým modulem, výhledy z ložnice v patře a ze střešní terasy směřují do malebné krajiny. Celek s dřevěnými fasádami a zelenými střechami působí minimalisticky a reflektuje filozofii firmy - jednoduchost, efektivitu, udržitelnost.

Systém modulárních dřevostaveb totiž patří ke konstrukčním trendům současné udržitelné architektury. Rychlá výroba, lehká a pevná konstrukce, usazení bez betonových základů, vysoká životnost, snadné rozšíření, přemístění i recyklace stavby. To vše ve spojení se sofistikovanými technologiemi pro ekonomickou a ekologickou šetrnost, a především zdravé prostředí pro život.