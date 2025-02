Měli palety a pražce z Bazoše. Architekti si na zahradě postavili neobvyklou saunu

Neobvyklá sauna vznikla jako víkendový DIY projekt, kdy se pár brněnských architektů rozhodl dát druhou šanci starým materiálům. Měli palety, dřevěné pražce, cementotřískové desky, ovčí vlnu a další poklady z druhé ruky. Každý použitý kousek má svůj vlastní příběh a se stal součástí funkčního celku.

Koncept upcyklované sauny vznikl postupnou kombinací vhodného místa, nahromaděného materiálu, potřeby sauny a samozřejmě i chuti jednou zase něco postavit vlastníma rukama, místo věčného klikání a vyřizování e-mailů.

"To je tak, když místo Instagramu raději scrollujete na Bazoši. A když rádi sbíráte materiály, které by se ještě mohly na něco hodit," uvádějí tvůrci sauny. Možná to zní jako hromadění, ale takhle jednoduše se občas mohou architekti bavit o volných víkendech.

Na začátku bylo volné místo - velká zahrada v Brně. "Měli jsme pár dřevěných pražců, hromadu prken a trámků, pár cementotřískových desek a zbytky minerální vaty. Našli jsme také super levné palety z druhé ruky v modulu 1×1 metr. Z těchto základů jsme vytvořili jednoduchý koncept sauny a postupně jsme sháněli další materiály - zbytkové díly od známých i z jiných staveb," říkají architekt Tomáš Dvořák a architektka Lenka Bažík, společníci ve studiu ika.architekti.

Základy projektu DIY (z anglického Do It Yourself neboli udělej si sám) tvoří dřevěné pražce, nosnou konstrukci palety. Podlahu autoři vyplnili minerální vatou a zakryli cementotřískovými deskami. Jednotlivé díly podlahy nejsou z jednoho kusu. Architekti ji skládali z toho, co bylo k dispozici. Palety spojili novým spojovacím materiálem - deskami a úhelníky. Konstrukce stropu je ze zbytkových nosných trámů a palet, s mírným spádem pro odvod dešťové vody.

Největší zábavou při stavbě bylo pro architekty zateplování konstrukce nepranou ovčí vlnou, kterou autoři sauny velmi výhodně získali přímo od chovatele. Vlnu ručně čistili a cpali ji do konstrukce stěn a stropů. Vnitřní izolace je krytá perlinkou a reflexní fólií, zvenčí palety chrání fasádní fólie.

Finální vnitřní povrch tvoří smrková prkna a přímo za kamny jsou cementotřískové desky pro lepší akumulaci tepla. Vnější vrstvu tvoří dřevěný rošt ze zbytkových latí a vlnité sklolaminátové desky z druhé ruky, které drží na roštu a postupně se překrývají jako šupiny. V rozích architekti desky ohnuli do oblouku, aby stavba působila měkčeji. Výsledkem je působivá sauna, kterou rádi využívají její autoři i přátelé.