Finské školy zrušily vyučování od osmi ráno. Chtějí, aby studenti přicházeli vyspaní

Čeští žáci to dobře znají. Když dorazí do třídy půl hodiny po zvonění, s největší pravděpodobností se nevyhnou neomluvené hodině. Ve Finsku by přitom pozdní příchod od letoška nebyl nikomu divný. Školy ve třech tamních městech totiž zrušily vyučování od osmi hodin ráno, aby se studenti mohli pořádně vyspat.

Ve finských Helsinkách, Turku a Tampere už vyučování od letošního školního roku nezačíná v osm hodin ráno. Místní střední školy po několika letech diskuzí start první hodiny odložily tak, aby studenti mohli do tříd přicházet o 15 až 30 minut později. Informoval o tom zpravodajský web finské veřejnoprávní stanice Yleisradio. Středoškoláci v Turku nyní například musí být v lavicích až o půl deváté. Tamní ředitel Jussi Paavola vzdělávání na druhém stupni uvedl, že si pozdější začátek vyučování přáli rodiče i děti. "O změnu nás žádali už dlouho a podle dostupných vědeckých výzkumů teenagerům pozdější vstávání skutečně prospívá," vyzdvihl Paavola s tím, že má na nový rozvrh samé pozitivní ohlasy. Podobnou zkušenost má Matti Hännikäinen, který vede střední školu v Tampere, kde výuka začíná ve čtvrt na devět. Teenageři podle něj kvůli delšímu času strávenému u obrazovek chytrých zařízení, u sociálních sítí a počítačových her usínají později. Dodal, že se změna pozitivně projevila i na provozu městské hromadné dopravy, která teď není v ranních hodinách tak zahlcená. V Helsinkách si o době začátku vyučování rozhodují jednotlivé střední školy individuálně. Podle tamního vedoucího vzdělávání na druhém stupni Harriho Korhonena zahajují některé z nich výuku až v devět ráno. Odborné studie uvádějí, že dvě z deseti finských dětí trpí poruchami spánku. Mohlo by vás zajímat: Chceme si užít a odkládáme spánek. Spánková prokrastinace je nový fenomén, říká Šóš 21:35 Když si každý den zkrátíme náš obvyklý spánek o hodinu, budeme na konci týdne ve stavu jako s jedním promile alkoholu v krvi, popisuje psychiatr. | Video: Emma Smetana