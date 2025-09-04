Magazín

Fanoušci v slzách: Goťák je zpět. Nejsem imitátor, říká muž, který má Mistrův hlas

Fanoušci v slzách: Goťák je zpět. Nejsem imitátor, říká muž, který má Mistrův hlas
"Když zavřu oči a slyším vás zpívat, mám pocit, jako bych slyšel samotného Goťáka," říkají lidé na koncertech Kristiánu Šebkovi.
Pro mnohé fanoušky je reinkarnací Gotta, jiní trvají, že "božský Kája" byl zkrátka jen jeden.
Zpěvák sám reaguje skromně: „Je to pro mě obrovská pocta. Nikdy by mě nenapadlo Karla napodobovat, mým cílem je předávat dál radost z jeho tvorby," přiznává v rozhovoru Šebek.
"Nikdy by mě nenapadlo Karla Gotta napodobovat nebo imitovat (ačkoli mi to někteří stále nevěří a já už se smířil s tím, že se mi je stejně přesvědčit nepodaří), naopak mu vzdát hold a předávat dál radost z jeho tvorby." Zobrazit 17 fotografií
Foto: Archiv Kristiána Šebka
Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 60 minutami
"Když zavřu oči a slyším vás zpívat, mám pocit, jako bych slyšel samotného Goťáka," říkají lidé na koncertech Kristiánu Šebkovi. Pro mnohé fanoušky je reinkarnací Gotta, jiní trvají, že "božský Kája" byl zkrátka jen jeden. Zpěvák sám reaguje skromně: „Je to pro mě obrovská pocta. Nikdy by mě nenapadlo Karla napodobovat, mým cílem je předávat dál radost z jeho tvorby," přiznává v rozhovoru Šebek.

Když zavřu oči a slyším vás zpívat, mám pocit, že slyším samotného Karla. Jaké je to vědět, že lidé ten rozdíl skoro nepoznají?

V první řadě musím říct, že je to pro mě obrovská pocta. Jak už samotný název projektu napovídá, nikdy by mě nenapadlo Karla Gotta napodobovat nebo imitovat (ačkoli mi to někteří stále nevěří a já už se smířil s tím, že se mi je stejně přesvědčit nepodaří), naopak mu vzdát hold a předávat dál radost z jeho tvorby. A pokud se to daří a já mohu nést i svůj podíl na nesmrtelnosti jeho písní, je to samozřejmě krásný pocit.

Video: Youtube.com

Pamatujete si okamžik, kdy jste si poprvé uvědomil, že váš hlas zní jako hlas Mistra? Kdy to bylo?

Když nad tím teď zpětně přemýšlím, nikdy jsem si sám neřekl, že můj hlas je tomu jeho podobný. Písně Karla Gotta, Franka Sinatry a dalších jsem zpíval už od malička, protože je mám rád, vyrůstal jsem s nimi a bavila mě jejich rozmanitost. To, že v mém podání někomu mohou Karla připomínat, je spíš šťastná shoda okolností, na kterou mě upozornili diváci, když jsem si poprvé troufl jeho písně zařadit do repertoáru. Byli to právě oni, kteří mě přivedli na myšlenku, že bych je mohl zpívat víc a věnovat jim náš projekt.

Měl jste někdy při zpěvu pocit, že vás Karel Gott "vede" nebo že stojí vedle vás na pódiu?

Hudba má tu úžasnou vlastnost, že se v ní dá naprosto ztratit. Někdy až natolik, že člověk vůbec nevnímá okolí, zavře se do několikaminutového světa té konkrétní skladby a okolní svět v tu ránu jakoby zmizí. V takových chvílích pak člověk vnímá především emoci, kterou z hudby cítí, a snaží se ji zprostředkovat divákům. 

Kdybyste mu mohl zazpívat jedinou píseň - kterou byste vybral a proč? Existuje nějaká jeho skladba, kterou si zatím netroufnete zpívat?

Zajímavá otázka, asi jakoukoli, kterou by si v mém podání přál slyšet. Karel Gott měl, na rozdíl ode mě, operní hlasovou průpravu. Takže ke všem písním v této oblasti mám velký respekt. Ale při příležitosti turné s Leošem Marešem jsem si nakonec i na ně troufl a svůj strach překonal. Snažím se tak postupně poodkrývat vlastní možnosti, jen je potřeba vždy počkat na tu správnou chvíli. Například píseň "Proč ptáci zpívají" pro mě byla dřív naprosto nepředstavitelná, a dnes už ji v repertoáru máme. 

Kdyby vám mohl Karel Gott poslat zprávu z nebe, co myslíte, že by vám řekl?

Doufám, že by mi řekl, že to dělám dobře. Už když jsme žádali o svolení našeho projektu, odpověděla mi jeho tehdejší manažerka větou, že Karel by jistě s nadsázkou sobě vlastní řekl, že mám dobrý vkus, když jsem se rozhodl zpívat právě jeho písně. 

Máte nějaký předkoncertní rituál, který vám připomíná jeho zvyky?

Z každého koncertu mám velký respekt. V rámci našeho turné trvá každý skoro tři hodiny a člověk se snaží podat ten nejlepší výkon nehledě na počasí, roční období nebo aktuální rozpoložení. Už cestou se v autě nejméně půl hodiny rozezpívávám a na závěr si zazpívám Modlitbu z Bídníků, mého nejoblíbenějšího muzikálu, abych si ověřil, že "to tam dneska je".

To je takový základ. Po zvukové zkoušce, těsně před nástupem na jeviště, s kapelou utvoříme kruh, ve kterém se společně ladíme na další jedinečné vystoupení - protože i když se může zdát, že při turné jsou všechny koncerty stejné, není to tak. Ta atmosféra každého koncertu je nenahraditelná a závisí hlavně na tom, jakou energii na publikum přeneseme. Myslím, že právě to se i Mistr snažil lidem dát. Že právě oni (diváci) každé vystoupení utváří a jsou naším odrazem. A samozřejmě je obecně potřeba dodržovat hlasovou hygienu, na čemž si zakládal nejen Mistr, ale každý profesionální zpěvák.

Související

Goťák, jak ho neznáte. Zlatému slavíkovi by dnes bylo 85 let

Jednorázové užití / Nepoužívat / Karel Gott
28 fotografií

Jak reagujete na lidi, kteří říkají, že "druhý Karel Gott už nikdy nebude"? A obecně negativní reakce? Setkáváte se s něčím takovým vůbec?

Jednoznačně s nimi souhlasím. Ostatně právě tím také každý svůj koncert otevírám - Karel Gott vždy byl a bude jen jeden. S tím většinou souvisí i negativní reakce a komentáře. Že jsem imitátor, dokonce plagiátor nebo zloděj. O nic takového se ale nesnažím. Komentáře tohoto typu mě samozřejmě mrzí, ale nijak zvlášť si s nimi hlavu nelámu. Lidé budou vždy přicházet s negativními reakcemi, a pokud se drží v mezích slušnosti, nemám s tím problém - každému se líbí něco jiného, a tak to má být. Navíc konstruktivní kritika dokáže člověka nejlépe posunout. S důrazem na slovo "konstruktivní". Málokdo však ví, že většina známých zpěváků začínala se zpěvem cizích písní, které jim byly blízké, a až později se propracovala k vlastnímu repertoáru. Nejedna z písní Karla Gotta patřila původně třeba právě Franku Sinatrovi, Elvisi Presleymu a dalším zahraničním esům. 

Setkal jste se s fanoušky, kteří k vám třeba přišli v slzách nebo jiných silných emocích, protože jste jim připomněl jejich mládí a koncerty Karla Gotta?

Setkal, a každé takové setkání mě nabíjí obrovskou energií a motivací. Měl jsem možnost slyšet mnoho nádherných příběhů spojených s jeho písněmi a těší mě, když vidím, že v divácích naše pojetí písní Karla Gotta vzbuzuje pozitivní emoce.

Cítíte při zpěvu jeho písní větší zodpovědnost, protože nesete kus jeho odkazu?

Samozřejmě, obrovskou. Na druhou stranu Karel Gott už si svou nesmrtelnost bezpochyby zajistil, bez ohledu na mě. Já mohu svým zpěvem přispět, ale jeho odkaz už si dnes přece jen žije a bude žít vlastním životem.

Jak reaguje vaše rodina a přátelé na to, že zpíváte tak podobně jako on: podporují vás, nebo vás občas varují, abyste byl i "svůj"?

Ve svých blízkých mám obrovskou podporu a jsem za to neskutečně vděčný. Ostatně moje maminka i sestřička zpívají v projektu společně se mnou. Myslím, že jejich podpora pramení především z toho, že vědí, že nejvíce se cítím sám sebou právě na jevišti a že si na nic a nikoho nehraju. Na pódiu jsem šťastný, a to se, doufám, promítá i do výsledku mé práce a do toho, jak mě vnímá mé blízké okolí.

Pokud by se dnes Karel Gott objevil na vašem koncertu, myslíte, že by vás pochválil - techniku, emoce, nebo něco úplně jiného?

Karel Gott byl nejen skvělý zpěvák, ale také člověk plný elegance, nadsázky a humoru. Sám jsem se s ním bohužel setkat nestihl, ale ta lidskost z něj přímo sálala, a proto byl, dle mého názoru, napříč diváky všech žánrů tak oblíbený. Moc bych si přál, aby si lidé z našich koncertů odnášeli jak vzpomínku na Karla, tak Kristiána. Dávám do toho ze sebe vše a doufám, že se mi to daří. Snad by mě tedy pochválil právě za tu snahu předat lidem hudbu i s hodnotami a odkazem, které s sebou nese.

Foto: Archiv Kristiána Šebka

Kdy jste měl naposledy "husí kůži" sám ze sebe při zpěvu jeho písně?

Říct, že jsem měl sám ze sebe husí kůži, by asi bylo přehnané - zas tak se přece jen neprožívám. Ale z čeho mi spolehlivě běhá mráz po zádech, je interakce s diváky. Kdybych si písně Karla Gotta zpíval doma před zrcadlem, ten hlas by zněl pořád stejně, ale atmosféra by byla nesrovnatelná. To diváci dělají koncert koncertem, a když se podívám před sebe a vidím, kolik lidí si nás přišlo poslechnout, tomu se máloco vyrovná. Zároveň jsem si k sobě postavil velký orchestr, a když si moje úžasné kolegy jdu poslechnout na zvukovou zkoušku, často mi z nich husí kůže naskočí. 

Co pro vás osobně znamená "božský Kája" - je to jen hlas, nebo i životní postoj?

Všechno dohromady. Myslím si, že jeho jedinečný hlas by asi nezanechal v lidech takovou stopu, kdyby se k němu nevázaly úsměvy, smysl pro humor, elegance a taky láska a především oddanost k řemeslu. 

Kdybyste měl možnost zahrát si v biografickém filmu o Karlu Gottovi, přijal byste roli?

To mě nikdy nenapadlo. Už jsme tu narazili na to, že je potřeba posouvat vlastní hranice, takže kategoricky určitě nic neodmítám. Uvidíme, co život přinese. Věřím na setkání a obecně jsem si vždycky přál zahrát si ve filmu nebo seriálu. Už se mi to párkrát podařilo v reklamě a byl to vždycky skvělý zážitek. 

Prohlédnout si 17 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Zděděný statek i boj se suchem. Když se černá díra na peníze promění v domov

Zděděný statek i boj se suchem. Když se černá díra na peníze promění v domov
31 fotografií

Prague Philharmonia v Rudolfinu zahájí 32. sezonu s klavíristou Trpčeskim

Prague Philharmonia v Rudolfinu zahájí 32. sezonu s klavíristou Trpčeskim

V Argentině se podařilo najít obraz ukradený nacisty, druhý den z domu zmizel

V Argentině se podařilo najít obraz ukradený nacisty, druhý den z domu zmizel

Co ukázala analýza DNA? Slované mají původ mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou

Co ukázala analýza DNA? Slované mají původ mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem Karel Gott lifestyle Český slavík zpěvák legenda hit Leoš Mareš koncert

Právě se děje

před 2 minutami

Nejméně 60 lidí zahynulo při lodní nehodě v Nigérii, byla přetížená

Nejméně 60 lidí zahynulo při lodní nehodě v Nigérii. Loď s více než 100 pasažéry se převrhla ve státě Niger, na severu centrální části země. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 6 minutami
Fantazie: Siniaková si zahraje finále US Open. Muchová se v singlu rvala, ale končí

Fantazie: Siniaková si zahraje finále US Open. Muchová se v singlu rvala, ale končí

Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje ve čtyřhře na US Open o druhý titul.
před 17 minutami

Zděděný statek i boj se suchem. Když se černá díra na peníze promění v domov

Zděděný statek i boj se suchem. Když se černá díra na peníze promění v domov
Prohlédnout si 31 fotografií
Zděděný statek nad Berounkou, zvířata, dítě v náručí a úspěšný profil. Veronika Kateřina Nováková si život na vesnici nevysnila – a když se z rekonstrukce starého domu po dědečkovi stala černá díra na peníze - ani tak nezalitovala.
Staré stavení i ves si zamilovala. Stejně jako její muž, kterému se z města zprvu moc nechtělo. Po letech si konečně užívají rodinnou pohodu - a to i přes sucho.
před 23 minutami
Prague Philharmonia v Rudolfinu zahájí 32. sezonu s klavíristou Trpčeskim

Prague Philharmonia v Rudolfinu zahájí 32. sezonu s klavíristou Trpčeskim

Sólistou večera bude makedonský klavírista Simon Trpčeski.
před 41 minutami
V Argentině se podařilo najít obraz ukradený nacisty, druhý den z domu zmizel

V Argentině se podařilo najít obraz ukradený nacisty, druhý den z domu zmizel

Osud obrazu během posledního týdne poutal pozornost světových médií poté, co ho našli nizozemští novináři na fotografiích realitní firmy.
před 47 minutami
Analytik jde proti proudu: Putin v Číně prohrál. Důležité je to, co nezaznělo
0:58

Analytik jde proti proudu: Putin v Číně prohrál. Důležité je to, co nezaznělo

Ruský vůdce se neúspěšně snaží ze Šanghajské organizace pro spolupráci vytvořit autoritářský blok a jednotnou protizápadní alianci.
Aktualizováno před 54 minutami
V Lisabonu se zřítila slavná lanovka, zahynulo 15 lidí. Svědkyně popsala, co se stalo

V Lisabonu se zřítila slavná lanovka, zahynulo 15 lidí. Svědkyně popsala, co se stalo

Středeční nehoda lanovky Glória v portugalském Lisabonu si vyžádala patnáct obětí, dalších 18 lidí bylo zraněno.
Další zprávy