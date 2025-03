Koho v dětství neděsil? Mimozemšťan E.T. měl vypadat úplně jinak, teď je na prodej

Postavu E.T. vytvořil italský umělec Carlo Rambaldi. Vzhled mimozemšťana částečně vycházel z obličejových rysů Alberta Einsteina, Karla Sandburga a Ernesta Hemingwaye. Cílem bylo vytvořit tvář, která by působila inteligentně, ale zároveň důvěrně a přátelsky. Model, který zítra nabídne aukční síň Sotheby's, pochází z Rambaldiho osobní sbírky. Předpokládaná cena může být až 900 tisíc dolarů.

E.T. je jeden ze tří modelů, které použili při natáčení filmu, a pochází z osobní sbírky světově proslulého tvůrce speciálních efektů Carla Rambaldiho. | Foto: Profimedia.cz

Když režisér Steven Spielberg představil v roce 1982 světu film E.T. - Mimozemšťan, nikdo netušil, že se zapíše do historie jako jeden z nejúspěšnějších snímků všech dob. Byl to nejen kasovní trhák, ale i technologický a emocionální milník. Spielbergovi se podařilo vytvořit film, který nejen vydělal miliony, ale zároveň oslovil diváky napříč generacemi.

Přímo tahle zhruba metr vysoká postavička si zahrála ve známé scéně ve skříni, kde se mimozemšťan snaží zamaskovat mezi vycpanými zvířaty. Je to jeden ze tří modelů, které filmaři použili při natáčení. Pochází z osobní sbírky oscarového tvůrce speciálních efektů a maskéra Rambaldiho, který má na svém kontě dlouhý seznam prací na významných filmech, jako je King Kong, Blízká setkání třetího druhu, Vetřelec nebo Duna.

Mimozemšťan E.T. měl přitom původně vypadat úplně jinak. Představa prvotního designu byla mnohem děsivější, protože film měl být žánrem původně sci-fi horor. Spielberg však své rozhodnutí na základě vlastních vzpomínek na osamělé dětství přehodnotil. Nakonec se proto rozhodl odvyprávět dojemný příběh o přátelství mezi dítětem a mimozemšťanem.

Mimozemšťan, který měl rád sladké

Během natáčení se režisér rozhodl pracovat chronologicky. Chtěl, aby dětské herecké obsazení, včetně Henryho Thomase (Elliott), Drew Barrymoreové (Gertie) a Roberta MacNaughtona (Michael), prožívalo příběh tak, jak se bude postupně vyvíjet. Pro Hollywood atypický postup tak pomohl zachytit autentické emoce, které filmu dodávají sílu i po desítkách let.

Snímek byl revoluční i z hlediska product placementu. Scéna, kde Elliott láká E.T. pomocí bonbonů Reese’s Pieces, způsobila nečekaný nárůst prodejů celé značky. Původně však měla být použita čokoládová cukrovinka M&M’s, výrobce ale nakonec spolupráci odmítl.

V roce 1983 E.T. dokonce na chvíli překonal Star Wars a stal se nejvýdělečnějším filmem všech dob. Titul držel několik let, než ho sesadil Jurský park - další Spielbergův fenomén. Ačkoliv se mnohokrát spekulovalo o pokračování, Spielberg myšlenku sequelu dlouhodobě a vytrvale odmítal. Chtěl, aby příběh zůstal jedinečný a neředěný zbytečným pokračováním.

E.T. volat domů

Jiný model postavičky mimozemšťana, který se mimo jiné proslavil hláškou "E. T. volat domů", se v aukci objevil před necelými třemi lety. Tehdy se prodal za těžko uvěřitelných 2,56 milionu dolarů (skoro 58,4 milionu korun).

Ale ani postavička z aukce, která startuje zítra, nebude zrovna levná záležitost. Zájemci pro začátek musí počítat s visačkou kolem 20 milionů korun.