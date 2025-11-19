Ve školách se trendy mění rychleji než počasí. Sotva si učitelé zvykli na "skibidi toilet", "rizz" nebo "chleba", přišlo magické slovní spojení: "six seven" neboli šest sedm. A i když se může na první poslech zdát bezvýznamné, mezi dětmi se stalo téměř rituální hláškou, která v některých třídách zaznívá desetkrát denně.
Každá generace si vytváří vlastní jazyk, ale tempo, s jakým jej dnes formují sociální sítě, nemá obdoby. Jedno slovo nebo zvuk se objeví zdánlivě odnikud a během pár dnů se šíří školami pomalu po celém světě.
Dospělí přitom často netuší, co přesně znamená - a děti to nijak zvlášť vysvětlovat nepotřebují. Stačí, že se u toho smějí.
Podobně tomu bylo i s hláškou, která se mezi dětmi začala šířit celkem nenápadně. Ze začátku ji pronesl jeden žák v hodině, pak druhý o přestávce, a než se ostatní nadáli, ozývala se ze všech stran - v tělocvičně, na chodbách, během online hraní i doma při úkolech.
Jsou to signály jejich světa
Skoro čtyřicetiletá učitelka Monika z Prahy, která pracuje s žáky napříč ročníky, popisuje, že podobné trendy bere jako přirozenou součást dětského světa: "Výrazy jako skibidi nebo novější 6-7 (six seven) vnímám jako signály. Způsob, jak si mezi sebou budují pocit, že patří k sobě. Pro nás to často nedává smysl, ale pro ně ano - protože je to jejich společný vtip."
Monika popisuje, že děti ji občas "zkouší", zda ví, o čem mluví. "Někdy se mě ptají, jestli vím, co je 6-7. Neberu to jako provokaci. Je to hra. A já se snažím mít alespoň rámcovou představu, co znamená co," popisuje a zároveň dodává, že v tom vidí kus krásy: živý jazyk, který se před očima proměňuje.
Třída explodovala
Ještě intenzivněji trend zasáhl jazykovou školu, kde učí třicátnice Adéla:
"Ten fenomén jsme slyšeli snad desetkrát denně. A v angličtině to bylo ještě horší - báli jsme se vyslovit six nebo seven, protože třída okamžitě spustila six seven!"
I ona se nechala dětmi zasvětit do toho, odkud se to celé vzalo. Nakonec si uvědomila, že snaha o hlubší porozumění nemá smysl: "Často je lepší jít s proudem. Děti milují, když vidí, že je nepoučujeme, ale máme pochopení. A kdybych byla v jejich věku, asi bych se chovala úplně stejně." A jak rychle se trend mezi děti dostal, tak rychle podle ní zase mizí: "Když se jich zeptáte dnes vlastně řeknou, že je to dávno dead," doplňuje usměvavá Adéla, která čeká, co dalšího přijde.
Zmatek nepohltil jen učitele, ale i rodiče
Zatímco ve školách zněla hláška mezi žáky, doma ji začala vídat i Barbora ze Zdic. Nejprve ji ignorovala - syn ji používal během matematiky nebo běžných činností. "Brala jsem to jako další nesmysl, něco jako tung tung tung sahur," vypráví.
Až když její syn hlášku poněkolikáté zopakoval, nedalo jí to a zeptala se, o co vlastně jde. "Vysvětlil mi, že je to nový populární brainrot, a ukázal mi obrázek dvou čísel 6 a 7 doplněných o oči. Ale ani po jeho vysvětlení to nechápu. Možná ani nechci," směje se. A když bádala dál - kde hláška vznikla a co je brainrot - její šestiletý syn na její otázky neuměl odpovědět - nebo nechtěl. Některým tak stačí tyto trendy pouze následovat, a to bez porozumění.
O co tedy jde?
Až média detailně popsala, co za záhadnou hláškou stojí: trend vychází z písně "Doot Doot (6 7)" od rappera Skrilly, kde se čísla 6 a 7 opakují jako klíčový motiv. K popularitě přispěly sociální sítě a také spojení s basketbalistou LaMelo Ballem, který měří šest stop a sedm palců, tedy 201 centimetrů.
Hláška se ale odtrhla od původního kontextu. Na internetu se používá v editovaných videích, vtipných scénkách, při odkazech na zkoušky a sportování i jako součást úplných nesmyslů. Pro některé znamená "tak napůl", pro jiné "něco vysokého", ale ve většině případů je to prostě zvuk, který spouští smích. V říjnu 2025 dokonce Dictionary.com zvolil 6-7 slovem roku, což jen potvrzuje, že nešlo o krátkodobý internetový výstřelek.
Podobné fenomény ukazují, jak děti využívají jazyk k budování identity.
Jsou to drobná hesla, která fungují jako šifra - pro dospělé nečitelná, pro jejich svět dokonale jasná. Učitelka Monika to shrnuje nejpřesněji: "To, co se nám může zdát nesmyslné, je pro ně běžné. A tak to má být."
A co bude dál?
I když si ho média všimla teprve před nedávnem, trend "six seven" se už vlastně pomalu vytrácí. Ale v zákulisí internetu se určitě rodí nový. Možná opět z nějaké písně nebo videa, které trvá tři sekundy. A brzy zaplní školní chodby. Protože dětský jazyk nikdy nespí - a někdy stačí dvě obyčejná čísla, aby ovládla celou generaci. Alespoň na chvíli.
