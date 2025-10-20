Na obloze září hned dvě komety. Český snímek jedné z nich ohromil NASA

Známý astrofotograf se vydal na lov komety C/2025 A6 (Lemmon) v sobotu večer k břehu Sečské přehrady. "Snímek ukazuje odrazy Velkého vozu, slabou sobotní polární záři a členité, očima už neviditelné ohony komety C/2025 A6 Lemmon, která byla právě v průběhu sobotního večera bičovaná hustějším slunečním větrem uvolněným během erupcí ze Slunce v druhé polovině minulého týdne. Oba jevy, tedy nezvykle rozevlátý plynný ohon komety a polární záře na Zemi, byly způsobeny stejnou sluneční bouří," uvedl Horálek.
Tento jeho snímek ohromil i pracovníky NASA, kteří už od roku 1995 denně vybírají nejzajímavější astronomické fotografie. Za jeho "Hledání komety Lemmon" mu udělili prestižní ocenění Astronomický snímek dne 20. října.
Návrat komety po 1350 letech
Kometa Lemmon se už zítra přiblíží k Zemi na vzdálenost zhruba 89 milionů kilometrů. "V následujících asi deseti dnech by měla být na opravdu tmavé obloze daleko od měst pozorovatelná slabě i pouhýma očima. Jednoznačně je ale už nyní krásná při pohledu malým dalekohledem jako divadelní kukátko nebo myslivecký triedr," řekl Horálek.
"Její jasnost je kolem pěti magnitud, nejjasnější bude na přelomu října a listopadu, kdy by mohla přesáhnout i čtyři magnitudy," vysvětluje Marek Biely, člen Společnosti pro meziplanetární hmotu. Kometa se na začátku listopadu přesune do souhvězdí Hada a poté Hadonoše. V půli listopadu pak zmizí z naší oblohy a přiletí znovu za dalších více než tisíc let.
K vyhledání komety na obloze napomáhá souhvězdí Velký vůz spolu s jasnou hvězdou Arcturus a souhvězdím Severní koruny. Ideální je vyrazit na místo daleko od světelného znečištění, tedy mimo velká města, kde kometa proti kontrastní obloze půjde snadno rozeznat. Důležitý je i odkrytý severozápadní až západní obzor. "Rozhodně má také smysl navštívit nejbližší lidovou hvězdárnu, kde odborníci kometu nejen že umějí snadno najít, ale také ji zájemcům ukážou ve větších přístrojích," uvedl Horálek.
Nečekaný návštěvník C/2025 R2 (SWAN)
Další kometou, která v těchto dnech zpestřuje podzimní oblohu, je C/2025 R2 (SWAN). Tento vesmírný poutník se na obloze objevil nečekaně, když vystoupil ze svého úkrytu letos 11. září. Aktuálně má jasnost kolem šesti magnitud, takže je na hranici viditelnosti pouhým okem.
"V Česku ale nikde není přírodně tmavá obloha, a tak bude na tuto kometu potřeba využít alespoň malý triedr," dodává Biely s tím, že SWAN začne v nejbližších dnech velmi rychle slábnout a v půlce listopadu už zmizí i z dosahu malých dalekohledů. Kdo si ji tedy chce vychutnat, měl by si pospíšit. "Hledejme ji nad jihozápadem, po setmění zhruba 25 ° vysoko, ale na začátku listopadu už bude přibližně 40 ° nad obzorem," doplňuje Biely.
Existenci komety C/2025 R2 (SWAN) potvrdil český astronom Martin Mašek z České astronomické společnosti a jako první pořídil snímky komety z povrchu Země za pomoci robotického teleskopu FRAM Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.