Druhý souboj o Měsíc. Jaderný reaktor tam chce postavit USA i Čína s Ruskem

Rok 2030 přitom není zvolen náhodně. Právě tehdy se totiž chystá vyslat na Měsíc svého astronauta Čína. Už dříve se navíc Peking s Moskvou dohodly na vystavění automatizované jaderné elektrárny do roku 2035. Vypadá to tedy, že začíná nová éra vesmírného dobývání. Zatímco před více než půl stoletím šlo o to, kdo jako první vztyčí vlajku na Měsíci, tentokrát se soupeří o to, kdo jako první dokáže na našem souputníkovi vybudovat infrastrukturu k trvalému pobytu.
Jaderný reaktor, který se má stát součástí tamní základny, by měl zajistit stabilní zdroje elektřiny nejen pro udržení života, ale i pro vědecké přístroje a energeticky náročné mise. Získávání energie ze Slunce totiž komplikuje skutečnost, že jedna noc trvá na Měsíci přibližně dva pozemské týdny.
Vítěz bere vše
Kdo zprovozní jaderný reaktor jako první, může podle expertů získat strategickou kontrolu nad nejcennějšími místy na Měsíci - a to i přesto, že podle smlouvy o využití kosmického prostoru z roku 1967 si území cizích vesmírných těles nikdo nárokovat nesmí.
Ale vyhlášení tzv. keep-out-zone, tedy bezpečnostní oblasti kolem reaktoru, by v praxi znamenalo omezení přístupu jiných zemí. "Existuje určitá část Měsíce, o které všichni vědí, že je nejlepší. Máme tam led. Máme tam sluneční světlo. Chceme se tam dostat jako první a nárokovat si to pro Ameriku," uvedl na tiskové konferenci prozatímní ředitel NASA Duffy.
Mnoho otázek, málo odpovědí
Představa jaderného reaktoru na Měsíci ale vyvolává řadu otázek a pochybností, především ohledně technické proveditelnosti takové akce. Řeší se hlavně bezpečnost, tedy jak dopravit reaktor na oběžnou dráhu a dál, aby nedošlo k žádné havárii a do atmosféry neunikly radioaktivní látky. Na Měsíci navíc panují extrémně nepříznivé podmínky, technologie tak musí odolat například obřím teplotním výkyvům nebo nízké gravitaci.
Zajímavá je také skutečnost, že plán na urychlení výstavby jaderného reaktoru přichází v době rozpočtových škrtů, které americkou agenturu tíží. Omezila se kvůli nim i řada vědeckých programů. Jaderná energie však představuje klíčový prvek pro mise Artemis organizace NASA, která chce vrátit své astronauty na Měsíc už v roce 2027. Nová iniciativa má umocnit americkou pozici v aktuálním vesmírném závodu. V novém závodě o Měsíc totiž platí staré pravidlo: vítěz bere vše.