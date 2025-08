Stromy varují před sopečným výbuchem. NASA jejich tajné signály odhaluje z vesmíru

Ještě než přijdou otřesy a než stoupne pára z kráteru – stromy už vědí. Sopky s nimi totiž komunikují prostřednictvím tajných signálů. Vědci z NASA ve spolupráci se Smithsonovým institutem teď umí tyto jejich zprávy, které mohou předznamenávat blížící se katastrofu v podobě sopečné erupce, dekódovat z vesmíru prostřednictvím satelitů.

Včasné varování před sopečných erupcí je jednou z největších výzev současnosti. Teď odborníci dostali do rukou nový nástroj. | Foto: Shutterstock

Zelenější listy a bujnější koruny mohou být tichým varováním, že se pod povrchem probouzí vulkán. Stromy totiž fungují jako živé detektory, které "cítí" blížící se nebezpečí. Jakmile se sopečné magma začne tlačit vzhůru, dere se na povrch kromě dalších plynů i oxid uhličitý. Stromy v okolí sopek ho pak absorbují, což se podepíše na jejich růstu. Tento jev byl sice znám už dříve, teď ale vědci z NASA umí změny dálkově detekovat prostřednictvím satelitů z vesmíru.

Zelené koruny stromů jako tiché varování

Přímé měření oxidu uhličitého je - na rozdíl od oxidu siřičitého, který se se sopkami také uvolňuje - z oběžné dráhy obtížně detekovatelné. Atmosféra je tímto plynem natolik nasycená, že z něj nejde vyčíst, odkud pochází. Vědci tak hledají jiné způsoby, jak neklid v nitru sopky odhalit. Nepřímým, ale překvapivě přesným detektorem se stává právě vegetace.

Předpovědět sopečný výbuch včas představuje jednu z největších výzev současné vědy. Vedle seizmických senzorů, měření změn terénu či detekování plynných emisí vědci stále hledají nové způsoby, jak chování "spících obrů" porozumět. V blízkosti asi 1350 aktivních vulkánů totiž žije téměř 10 procent světové populace, která tak musí čelit nejen hrozbě výbuchů, ale i nebezpečí v podobě lávy, popela, sesuvům bahna, nebo dokonce tsunami vyvolané sopečnými explozemi.

Způsob, jak sopečným erupcím zabránit, neexistuje. A včasná varování jsou stále nedokonalá, přestože vulkanologové využívají širokou škálu nástrojů, od seizmografů přes měření deformace terénu až po analýzu plynových výparů. "Není žádný univerzální signál, který by zaručeně předpověděl výbuch," říká výzkumník Florian Schwandner. "Ale sledování vegetace z vesmíru by mohlo být tím, co změní pravidla hry."

Přístup má však i svá omezení. Ne každá sopka je porostlá vegetací, v suchých nebo vysokohorských oblastech je vegetace minimální. V úvahu je navíc třeba vzít i další vlivy, které se mohou na stromech podepisovat - reakce na sucho, oheň, nemoc nebo povětrnostní podmínky. Přesto jde o významný doplněk sledování, který může v kombinaci s ostatními metodami přinést cenný čas navíc.

Lesy jako zrcadlo budoucnosti

Výzkum má i širší ekologické souvislosti. "Zajímají nás nejen reakce stromů na vulkanický oxid uhličitý jako včasné varování před erupcí, ale také to, kolik oxidu uhličitého jsou stromy schopny absorbovat. Poskytne nám to náhled do budoucnosti Země, kdy budou všechny stromy na Zemi vystaveny vysokým hladinám oxidu uhličitého," uzavírají výzkumníci.