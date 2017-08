Drony pomáhají v Myanmaru sázet stromy. Vysadí jich až 100 tisíc za den

před 28 minutami

Nové technologie slouží nejen vojenským, ale také ekologickým účelům. Drony mezinárodní společnosti BioCarbon Engineering pomáhají v Myanmaru sázet miliony mangrovníků. Skupiny vesničanů a lokální neziskové organizace se tak snaží urychlit obnovu zničeného ekosystému kolem řeky Iravádí.

Skupina vesničanů a lokální neziskové organizace v Myanmaru dávají dohromady flotilu dronů, která by jim pomohla vysázet téměř tři miliony stromů v ohroženém ekosystému kolem řeky Iravádí.

Ačkoliv to zní neuvěřitelně, mezinárodní společnost BioCarbon Engineering sestavila drony, které jsou schopny vysázet až sto tisíc stromů za den. Vesničané se tak mohou soustředit čistě na jejich opečovávání a udržování ekosystému. O inovativním nástroji napsal server Fast Company.

750 hektarů nového lesa

Drony již vysázely zhruba 750 hektarů nového lesa, což odpovídá rozloze zhruba dvou newyorských Central Parků. Cílem program je vysázet dalších 250 hektarů, tedy kolem milionu stromů. "Můžeme měnit, co budeme zasazovat a kde, takže (stromy) mají velkou šanci přežít," uvedla Irina Fedorenková, spoluzakladatelka společnosti.

Výzkumníci před sázením drony musí naprogramovat tak, aby se semínka dostala na vhodné místo. Pomáhají jim satelitní snímky a fotografie z průzkumného dronu. "Pokud využíváte vzdušný rozptyl, můžete semínka roznést kdekoliv, mohly by dopadnout na skálu nebo spadnout do močálu a nepřežily by. To my ale můžeme kontrolovat," popsala Fedorenková.

Drony letící nízko po předem naprogramované dráze vypouští semínka potřebnou silou, aby pronikla do půdy. Jednotlivé rostliny jsou sázeny v dostatečné vzdálenosti od sebe a zhruba desetkrát rychleji než dokáže člověk.

Celosvětově se má vysadit až 580 milionů stromů

V Myanmaru podél pobřeží vymizelo v 90. letech více než 75 procent mangrovníků, velikánských stromů se spletitými kořeny, vedoucími až metr nad zemí. Následkem toho se dramaticky snížila populace ryb, pro něž byly tyto stromy důležitým útočištěm.

Podle časopisu Nature bude pro dodržení Pařížské klimatické dohody nutno vysadit celosvětově 430 až 580 milionů stromů, což odpovídá polovině rozlohy Spojených států.