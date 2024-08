Dospívající stále méně často používají kondomy, varuje evropská WHO

Sexuálně aktivní mladí lidé v Evropě stále méně často používá prezervativy a výrazně se tak zvyšuje riziko nákazy sexuálně přenosnou nemocí a neplánovaného těhotenství. Míra používání antikoncepce se za deset let prakticky nezměnila. Ve své zprávě založené na studii ve 42 zemích to dnes uvedla evropská pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO).

Studie v letech 2014 až 2022 sledovala sexuální chování 242 tisíc sexuálně aktivních dospívajících starších 15 let. WHO použila data ze 42 většinou evropských zemí, ale zahrnula také Střední Asii a Kanadu. Zatímco před deseti lety používalo prezervativ 70 procent chlapců, před dvěma lety to bylo už jen 61 procent z nich. U dívek tento podíl klesl z 63 na 57 procent. Pokles není rovnoměrný, v některých regionech je výraznější než jinde. Téměř třetina dospívajících přiznala, že při posledním styku nepoužila ani kondom, ani antikoncepci, ale toto číslo se v průběhu let příliš nemění. Stabilní je také podíl párů používajících antikoncepci, je jich asi 26 procent. Rozdíly v přístupu jsou naopak podle WHO znatelné v různých socioekonomických skupinách. Zatímco mládež z rodin s nižšími příjmy měla styk bez ochrany ve třetině případů, u dospívajících z vyšších tříd to byla jen čtvrtina. Evropská WHO upozorňuje, že nechráněné styky mládeže mohou vést k šíření pohlavně přenosných nemocí, ale také k těhotenstvím a potratům podstupovaným v nebezpečných podmínkách. Na vině je podle organizace nedostatečná sexuální výchova i vzdělání stran sexuálního zdraví a možností ochrany. "Ačkoli jsou zjištění zprávy znepokojivá, nejsou překvapivá. V mnoha zemích je komplexní sexuální výchova vhodná pro daný věk stále opomíjena a tam, kde je dostupná, je v posledních letech stále častěji napadána na základě falešného předpokladu, že podporuje sexuální styky, zatímco pravdou je, že vybavení mladých lidí správnými znalostmi ve správný čas vede k optimálním zdravotním výsledkům spojeným se zodpovědným chováním a volbou," uvedl šéf evropské WHO Hans Kluge. WHO také upozorňuje, že šíření nemocí má dopad nejen na nakažené, jejich osobní a profesní životy, ale také klade zvýšené nároky na zdravotnický systém a vyžaduje vyšší výdaje.