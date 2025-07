Dán procestoval celý svět, aniž by letěl. Do dvou zemí by se už nikdy nevrátil

I cesta může být cíl. Touto myšlenkou se řídil dánský světoběžník Thor Pedersen, který se rozhodl procestovat všechny země světa, aniž by jedinkrát vstoupil na palubu letadla. Jeho dobrodružná mise ho zavedla do míst, kde na něj mířili zbraní, prodělal mozkovou malárii a kvůli covidu zůstal dva roky uvězněný v Hongkongu. Nakonec ale do cíle dorazil – i když mnohem později, než plánoval.

Pedersen se zapsal do historie jako první člověk, který procestoval všech 203 zemí světa, aniž by sedl do letadla. Dobrodružná výprava mu zabrala 10 let. | Foto: Profimedia.cz

Tobrjorn Pedersen, přezdívaný Thor, už odmala snil o tom, že se stane slavným dobrodruhem. Měl ale pocit, že už se všechny velké cesty odehrály v minulosti. "Narodil jsem se nejmíň o sto let později," říká. Když se už svých dětských snů chtěl vzdát, přišel rok 2013. Otec mu tehdy poslal článek o obyčejných lidech, kteří procestovali každou zemi světa - pěšky, na kole, stopem. A Pedersen dostal nápad. "Zjistil jsem, že nikdo nikdy nenavštívil každou zemi světa úplně bez létání v jedné nepřerušené cestě."

V říjnu 2013 tak vyrazil na cestu, během které hodlal navštívit všechny země světa, aniž by jedinkrát sedl na letadlo. Stanovil si limit dvaceti dolarů na den, v každé zemi se rozhodl strávit minimálně 24 hodin - nevynechal ani Českou republiku, pobýval v Brně. Na své cestě si předsevzal, že se nikdy nevzdá, mnohokrát měl ale namále. Původně plánované čtyřleté dobrodružství se mu totiž nakonec protáhlo na deset let, a to i kvůli politickým nepokojům, problémům s vízy a globální covidové pandemii, která ho na dva roky uvěznila v Hongkongu. V té době mu přitom do cíle zbývalo už jen devět zemí.

Na cestách občas prožíval doslova noční můry. Prošel stovky obtížných kontrolních stanovišť, zotavoval se z mozkové malárie, mnohokrát mu také vyhrožovali se zbraní v ruce. To nejhorší zažil ve tři hodiny ráno v džungli poblíž hranice mezi Kamerunem a Republikou Kongo, kde ho zastavili opilí, ozbrojení a nepřátelští muži ve vojenské uniformě. "Mám trauma, které je tak hluboko pohřbené, že vím, že s ním budu mít později problémy. Musím najít způsob, jak se s tím vypořádat," vzpomíná na hrůzný zážitek.

Existují také další místa, kam by se nechtěl vrátit. Jedním z nich je překvapivě tichomořský ráj Tuvalu. Přestože lidé tam jsou milí a krajina nádherná, nesouhlasí s tím, že se do země "nalévají" zbytečné peníze. "Tuvalu bude za 70 až 100 let pod oceánem," říká a pokračuje: "Takže pokud začneme stavět továrny, aby měli práci, a postavíme pěknou nemocnici, aby se tam mohli léčit, a budeme opravdu investovat do Tuvalu, tak to v budoucnu stejně všechno skončí pod vodou," nebere si servítky Pederson. A nit suchou nenechal ani na Vatikánu, kde podle něj chybí život. "Nerodí se tam děti, nemůžete tam zůstat na noc, nejsou tam žádné restaurace a řeknou vám, abyste večer odešli a vrátili se druhý den," říká.

Místy strastiplnou cestu ale nikdy nevzdal a v květnu 2023 dorazil do své poslední, 203. země - Malediv. Zapsal se tak do historie jako první člověk, který navštívil všechny země, aniž by byť jen jedinkrát letěl. "Když jsem dorazil do posledních dvou zemí, necítil jsem nic. Vůbec nic," říká. Nejsilnějším zážitkem se pro něj stal návrat domů, kde na něj čekaly desítky přátel a rodina. "Pořád v sobě nějak zpracovávám, že ta cesta už skončila a přemýšlím, co bude dál," uzavírá Pedersen.