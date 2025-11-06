Magazín

Dnes večer bude možné vidět polární záři. Kde v Česku budete mít nejlepší výhled?

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Dnes večer a zřejmě i v dalších dnech bude možné i z Česka spatřit polární záři. Pozorování ale může komplikovat mlha, nízká oblačnost a jasný Měsíc, uvedl Český hydrometeorologický ústav.
Polární záře bude zřejmě viditelná i v Česku. Ilustrační foto: HN - Lukas Biba
Polární záře bude zřejmě viditelná i v Česku. Ilustrační foto: HN - Lukas Biba | Foto: Hospodářské Noviny

"Slunce je v posledních dnech velice aktivní a vyprodukovalo už několik poměrně silných erupcí. Některé z nich byly doprovázeny i výronem nabitého materiálu směrem k Zemi a zvyšuje se tak šance na spatření polární záře i od nás," uvedl na síti X ČHMÚ. Doplnil, že nyní panuje poměrně silná geomagnetická bouře, která může v dalších hodinách a desítkách hodin ještě zesílit následnými erupcemi.

Související

OBRAZEM: Superúplněk rozzářil oblohu, listopadový „bobří měsíc“ okouzlil svět

Superúplněk
9 fotografií

Na začátku dnešního večera bude obloha na velké části území jasná, jen na západě a jihozápadě Čech se mlhy nebo nízká oblačnost udrží. Večer a v noci se pak na většině území Čech zatáhne nebo se vytvoří mlhy.

Lepší situace bude zřejmě na Moravě a ve Slezsku a také na horách, kde by měla zůstat jasná obloha.

Šance na pozorování polární záře bude podle meteorologů i v dalších dnech, protože aktivita Slunce zůstane vysoká.

Mohlo by vás zajímat

Perseidy a polární záře (14. 8. 2024)

Video: CNN Prima News
 
Mohlo by vás zajímat

Příběh malé hrdinky: Chtěl nahou fotku po osmileté školačce, policie ho odhalila

Příběh malé hrdinky: Chtěl nahou fotku po osmileté školačce, policie ho odhalila

Čím víc česneku, tím víc sexy. Překvapivá jídla, po kterých budete vonět přitažlivěji

Čím víc česneku, tím víc sexy. Překvapivá jídla, po kterých budete vonět přitažlivěji

Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová, druhá žena Miloše Formana

Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová, druhá žena Miloše Formana

Příští stanice: Olbrachtova. Nazveme zastávku metra D po literátovi spojeném s KSČ?

Příští stanice: Olbrachtova. Nazveme zastávku metra D po literátovi spojeném s KSČ?
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle polární záře slunce Česko Morava Slezsko mlha úplněk měsíc Český hydrometeorologický ústav

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

ŽIVĚ
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 12 minutami
Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

Podle francouzského ministra zahraničí čínská společnost Shein porušuje evropská pravidla a Evropská komise by měla bez odkladu zasáhnout.
Aktualizováno před 17 minutami
Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Obhájkyně titulu Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová dohrály na Turnaji mistryň ve skupině. Dvojici Babosová, Stefaniová podlehly 6:2. 5:7, 5:10.
před 34 minutami
Ve Zlatých Horách leží v zemi nevytěžené zlato za 30 miliard korun

Ve Zlatých Horách leží v zemi nevytěžené zlato za 30 miliard korun

Současná hodnota naleziště je bezmála 30 miliard korun. Kvůli rentabilitě dobývání nyní připadá v úvahu těžba zhruba poloviny tohoto množství.
před 37 minutami
"Zpátečka" guvernéra ČNB. Na výroční bankovce Michlova podobizna nebude

"Zpátečka" guvernéra ČNB. Na výroční bankovce Michlova podobizna nebude

Nápad, který kritizovala řada expertů, podle něj vznikl v sekci peněžní a platebního styku centrální banky.
před 48 minutami
Jeden ze dvou omylem propuštěných z britské věznice se sám vrátil do vězení

Jeden ze dvou omylem propuštěných z britské věznice se sám vrátil do vězení

Jeden ze dvou vězňů, kteří byli před několika dny omylem předčasně propuštěni z londýnské věznice, se ve čtvrtek do vězení dobrovolně vrátil.
před 1 hodinou
Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

Z čísel ho zajímají jen vítězství. Na střídačce mu šéfuje dětský idol Patrick Roy. David Rittich přesvědčuje, že do NHL patří.
Další zprávy