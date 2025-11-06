Dnes večer bude možné vidět polární záři. Kde v Česku budete mít nejlepší výhled?

"Slunce je v posledních dnech velice aktivní a vyprodukovalo už několik poměrně silných erupcí. Některé z nich byly doprovázeny i výronem nabitého materiálu směrem k Zemi a zvyšuje se tak šance na spatření polární záře i od nás," uvedl na síti X ČHMÚ. Doplnil, že nyní panuje poměrně silná geomagnetická bouře, která může v dalších hodinách a desítkách hodin ještě zesílit následnými erupcemi.
Na začátku dnešního večera bude obloha na velké části území jasná, jen na západě a jihozápadě Čech se mlhy nebo nízká oblačnost udrží. Večer a v noci se pak na většině území Čech zatáhne nebo se vytvoří mlhy.
Lepší situace bude zřejmě na Moravě a ve Slezsku a také na horách, kde by měla zůstat jasná obloha.
Šance na pozorování polární záře bude podle meteorologů i v dalších dnech, protože aktivita Slunce zůstane vysoká.