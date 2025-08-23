Divoké kozy útočí. Turisté pod sopkou Stromboli čelí nečekané hrozbě

Situace na Stromboli, který je součástí Liparských ostrovů a leží severně od Sicílie, se podle místních obyvatel stala neudržitelnou. Jeden z obyvatel vesnice Ginostra na jihovýchodě ostrova řekl, že divoké kozy budou muset být převezeny nebo zabity. V této vesnici, která má mimo sezónu 40 obyvatel a v letních měsících tam pobývá asi stovka lidí, žije přibližně 2000 koz.
Kozy na rozdíl od lidí, kteří žijí na několika málo místech, obývají každý kout ostrova. Místní, kteří jsou zvyklí spát s otevřenými dveřmi, musí nyní svá obydlí na noc zavírat, aby jim do domu nepřišla nezvaná koza, řekl italskému deníku La Repubblica Gianluca Giuffrè.
Další nepříjemností je, že kozy často umírají na ulicích nebo v soukromých zahradách. Obyvatelé ostrova pak musí uhynulá zvířata odklízet, což přináší hygienická rizika.
Podobný problém jako Stromboli má také ostrov Alicudi, který je rovněž součástí Liparských ostrovů. Na něm žije asi 600 divokých koz a trend posledních let napovídá, že jejich populace bude dále růst. Kozy na Alicudi se při hledání potravy střetávají s místními obyvateli a ničí jejich zeleninové zahrady.
Starosta ostrova se rozhodl proti invazi koz bojovat a už minulý rok ohlásil, že zájemci si je mohou vzít. Zájem byl veliký, ale odchyt zvěře se ukázal jako příliš problematický. Z toho důvodu nyní úřady na Alicudi zvažují radikálnější řešení, tedy utracení části divokých koz.