Magazín

Divoké kozy útočí. Turisté pod sopkou Stromboli čelí nečekané hrozbě

ČTK Magazín ČTK, Magazín
před 4 hodinami
Italský sopečný ostrov Stromboli má problém s divokými kozami. Podle místních se tam kozy potulují ve stádech a útočí i na turisty.
Italský sopečný ostrov Stromboli má problém s divokými kozami. Podle místních se tam kozy potulují ve stádech a útočí i na turisty.
Italský sopečný ostrov Stromboli má problém s divokými kozami. Podle místních se tam kozy potulují ve stádech a útočí i na turisty. | Foto: Reuters

Situace na Stromboli, který je součástí Liparských ostrovů a leží severně od Sicílie, se podle místních obyvatel stala neudržitelnou. Jeden z obyvatel vesnice Ginostra na jihovýchodě ostrova řekl, že divoké kozy budou muset být převezeny nebo zabity. V této vesnici, která má mimo sezónu 40 obyvatel a v letních měsících tam pobývá asi stovka lidí, žije přibližně 2000 koz.

Kozy na rozdíl od lidí, kteří žijí na několika málo místech, obývají každý kout ostrova. Místní, kteří jsou zvyklí spát s otevřenými dveřmi, musí nyní svá obydlí na noc zavírat, aby jim do domu nepřišla nezvaná koza, řekl italskému deníku La Repubblica Gianluca Giuffrè.

Související

VIDEO: Socha Ježíše z hlubin se dočkala pravidelné údržby

Socha Ježíše z hlubin u pobřeží italské riviéry

Další nepříjemností je, že kozy často umírají na ulicích nebo v soukromých zahradách. Obyvatelé ostrova pak musí uhynulá zvířata odklízet, což přináší hygienická rizika.

Podobný problém jako Stromboli má také ostrov Alicudi, který je rovněž součástí Liparských ostrovů. Na něm žije asi 600 divokých koz a trend posledních let napovídá, že jejich populace bude dále růst. Kozy na Alicudi se při hledání potravy střetávají s místními obyvateli a ničí jejich zeleninové zahrady.

Starosta ostrova se rozhodl proti invazi koz bojovat a už minulý rok ohlásil, že zájemci si je mohou vzít. Zájem byl veliký, ale odchyt zvěře se ukázal jako příliš problematický. Z toho důvodu nyní úřady na Alicudi zvažují radikálnější řešení, tedy utracení části divokých koz.

 
Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Socha Ježíše z hlubin se dočkala pravidelné údržby

VIDEO: Socha Ježíše z hlubin se dočkala pravidelné údržby

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte slavné obrazy a sochy?

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte slavné obrazy a sochy?
Infografika

Na noční obloze se objeví černý Měsíc. Bible vzácný jev spojuje s koncem světa

Na noční obloze se objeví černý Měsíc. Bible vzácný jev spojuje s koncem světa

Když princ není princ. Kdo je černá ovce norské královské rodiny?

Když princ není princ. Kdo je černá ovce norské královské rodiny?
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Itálie Cestování Stromboli sopka ostrov

Právě se děje

před 30 minutami
Přátelé Jeleních luk. Kontroverzní apartmány v Peci pojí šéfa parku s developerem

Přátelé Jeleních luk. Kontroverzní apartmány v Peci pojí šéfa parku s developerem

Robin Böhnisch měl velmi blízko k developerské firmě, jež o projekt usilovala, zjistilo Aktuálně.cz. Její právník mu dokonce sponzoroval knihu.
před 1 hodinou
Skvělý Bittner nestačil jen na belgickou hvězdu, rozhodoval fotofiniš

Skvělý Bittner nestačil jen na belgickou hvězdu, rozhodoval fotofiniš

Pavel Bittner dospurtoval na druhém místě ve čtvrté etapě cyklistického závodu Renewi Tour.
před 1 hodinou
Vyfotit a rozmáčknout. US Open hrozí invaze nadržených mušek

Vyfotit a rozmáčknout. US Open hrozí invaze nadržených mušek

Flushing Meadows čelí invazi hmyzu jménem Lycorma delicatula. Návštěvníci i hráči je mají nejprve vyfotit, pak okamžitě rozmáčknout.
před 1 hodinou
Kvíz: Mír na Ukrajině na dosah?
Infografika

Kvíz: Mír na Ukrajině na dosah?

Vyzkoušejte si, jak se orientujete v mírovém plánu, požadavcích všech stran i v realitě v terénu.
před 1 hodinou

Indiáni z Abhá: Saúdští Arabové objevili kouzlo Divokého západu

Indiáni z Abhá: Saúdští Arabové objevili kouzlo Divokého západu
Prohlédnout si 12 fotografií
Skupinka žen se směje v kovbojských kloboucích. Zdá se, že v Abhá se hranice světů překreslují s lehkostí.
Rodina míří k mešitě postavené ve stylu "amerického Západu", pouťová architektura, která míchá prašné ranče s orientální tradicí.
před 2 hodinami
Kočovná tradice skomírá. Některé cirkusy zkrachovaly, další se mění na zábavní parky

Kočovná tradice skomírá. Některé cirkusy zkrachovaly, další se mění na zábavní parky

Z několika desítek tradičních cirkusů jich nepřízeň osudu posledních let přežila jen třetina.
před 3 hodinami
Rozdíl třídy. Fuksa zametl se soupeři a má čtvrté zlato z MS

Rozdíl třídy. Fuksa zametl se soupeři a má čtvrté zlato z MS

Druhý český olympijský šampion z Paříže Josef Dostál na medaili nedosáhl.
Další zprávy