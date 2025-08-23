VIDEO: Socha Ježíše z hlubin se dočkala pravidelné údržby

Socha Krista z hlubin u ligurského pobřeží prošla pravidelnou údržbou. Tým policejních potápěčů a záchranných složek se spustil do zátoky San Fruttuoso mezi Portofinem a Camogli a pomocí tlakových hadic šetrně odstranili nánosy řas a živočichů z bronzového povrchu sochy.
K čištění se používá mořská voda pod tlakem. Jedná se o metodu, zavedenou po kompletní restauraci sochy v roce 2004. Jejím cílem je předejít poškození, které dříve způsobovaly kovové kartáče. Socha leží zhruba v hloubce 17-18 metrů po hladinou a měří asi 2,5 metru. Právě díky ní patří tato lokalita k nejnavštěvovanějším ve Středozemí.
Bronzový "Cristo degli Abissi" byl na mořské dno spuštěn roku 1954 poblíž místa, kde v roce 1947 zahynul průkopník italského potápění Dario Gonzatti. Odlitek vznikl z roztavených medailí padlých italských vojáků i částí děl a lodí; dílo je proto vnímáno jako připomínka obětí války a lidí ztracených na moři. Autorem je sochař Guido Galletti.