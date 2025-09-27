Magazín

Byl to osud. Manželé po letech zjistili, že jejich společný příběh začal mnohem dříve

Když si Heidi Parkerová a Ed Savitt v roce 2016 řekli své "ano", věřili, že jejich láska začala až na univerzitě. Nečekaný objev však ukázal, že společný příběh odstartovali zcela jinde a dříve. A hlavně je mnohem romantičtější a osudovější, než si mysleli.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Psal se rok 1997 a Heidi a Ed trávili s rodinami prázdniny v tureckém letovisku Gumbet. Oba se přihlásili do dětského klubu a během pár dní se stali nerozlučnou dvojkou. Hráli si na pláži, drželi se za ruce a fotili se na balkoně hotelového pokoje.

"Pamatuju si, že jsme v dětském klubu měly s holkama stánek na lakování nehtů - a myslím, že jsme Edovi dokonce nalakovaly nehty," směje se dnes Heidi. Jenže stejně jako každá dětská letní romance, i tahle skončila návratem domů. A skončila tak definitivně, že na ni Heidi úplně zapomněla.

Zamilovali se okamžitě

O 14 let později Heidi studovala obchod a ekonomii na Newcastle University. A o rok mladší Ed nastoupil na psychologii. Shodou okolností se nastěhoval do studentského bytu, kde Heidi bydlela rok před ním. A nalezl její zapomenutou poštu. Proto ji vyhledal na Facebooku a napsal jí. "A ptal se mě, jak funguje sušička," vzpomíná Heidi. "Odpověděla jsem mu hlavně proto, že byl fakt hezký," přiznává se smíchem.

Krátce poté se potkali na večírku - Heidi ho mezi ostatními poznala okamžitě. "Byl nádherný. Hned jsme si padli do oka," svěřila se. Následně vyrazili na první rande na pizzu a od té chvíle byli nerozluční. Znovu. I když to nevěděli.

Jedna večeře, jeden snímek

Vztah se vyvíjel hladce. Po několika letech společného života v Londýně Ed požádal Heidi o ruku během romantické procházky. Následovala oslava zásnub, svatební plány… všechno šlo jako po másle.

Až jednoho dne, při večeři s jejich maminkami, přišla řeč na dětské dovolené. Kay - maminka budoucí nevěsty - jen tak mimochodem zmínila: "Pamatuješ, jak jsi měla na dovolené v Turecku malého přítele jménem Ed?". Všichni se rozesmáli a nikoho z nich nenapadlo, že by mohlo jít o Eda, kterého si Heidi má brát.

Kay po jejich krásné večeři, kde probrali mnoho vzpomínek, doma prohrabala půdu a narazila na staré album se snímky ze zmíněné dovolené. A nakonec nalezla fotografii, která změnila vše - fotografii z léta 1997, na kterém malá holčička drží za ruku kluka v tričku s rybičkami. Poté, co ji své dceři zaslala, jí přišla šokující reakce: "Mami! Vždyť víš, kdo to je! To je můj Ed."

Edova maminka Fiona pak v rodinných albech našla další důkazy: fotky dětí, jak si hrají a jak Heidi a její sestry zasypávají pískem Edovu sestru Maddy. Vše bylo potvrzeno. "Když jsem to zjistila, musela jsem si lehnout. Byla jsem naprosto v šoku. Nikdy bych nevěřila na osud - ale teď? Teď vím, že některé věci se prostě mají stát," přiznala Heidi.

Svatební oznámení podle fotografie z dětství

Pár se rozhodl použít zrekonstruovanou verzi dětské fotografie jako motiv svatebního oznámení. A celý příběh se stal hlavním tématem jejich svatby, která se konala v srpnu 2016.

Na svatební cestu vyrazili na Maledivy a později se dokonce vrátili i do Turecka. "Bylo to dojemné. Jako by se kruh uzavřel," řekla Heidi. Dnes stále žijí ve spokojeném manželství, mají tři děti, provozují kavárnu - a jejich příběh inspiruje tisíce lidí po celém světě. Vypadá to, že láska, která má být, si vás najde. Třeba i podruhé.

Zdroj: Instagram, The Sun, News

