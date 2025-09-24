Z Austrálie zakoupili dům, který nikdy neviděli. Dnes mají v Přibicích těžkou pohodu

Magazín

Z Austrálie, kde Pavla a Petr žili téměř dekádu, se během pandemie vrátili do Česka. Ještě předtím však provedli něco, na co by si většina lidí netroufla - zakoupili starý statek, který nikdy neviděli.
Dnes v malé jihomoravské obci provozují místo, které hosté nechtějí opustit.
Jejich Přibická pohoda se tak stala důkazem, že šílené nápady někdy vedou k těm nejlepším rozhodnutím života.
Když pandemie uzavřela svět, rozhodli se odstartovat novou kapitolu: návrat do Česka. Ne do velkého města, ale na venkov. A místem jejich budoucnosti se nakonec stala jižní Morava. Zobrazit 17 fotografií
Foto: Pavla Blecha / Přibická pohoda
před 31 minutami
Z Austrálie, kde Pavla a Petr žili téměř dekádu, se během pandemie vrátili do Česka. Ještě předtím však provedli něco, na co by si většina lidí netroufla - zakoupili starý statek, který nikdy neviděli. A dnes v malé jihomoravské obci provozují místo, které hosté nechtějí opustit. Jejich Přibická pohoda se tak stala důkazem, že šílené nápady někdy dopadnou jako nejlepší životní rozhodnutí.

Začalo to jako experiment. Dva Češi - ona z Prahy, on z Pohořelic - se potkali v Sydney, kde se pustili do budování nového života. Austrálie pro ně znamenala svobodu, neotřelé zkušenosti i zkoušky dospělosti. Během téměř deseti let v cizině se ale čím dál hlasitěji ozývala touha po blízkosti - rodiny, přátel, domova.

"A tak když pandemie uzavřela svět, rozhodli jsme se odstartovat novou kapitolu: návrat do Česka," říká Pavla. Ne do velkého města, ale na venkov. A místem jejich budoucnosti se nakonec stala jižní Morava.

Díky inzerátu, který jim zaslala Pavlina sestra, objevili bývalé hospodářství v Přibicích. Dům, který nikdy neviděli, koupili během lockdownu - a to jen na základě fotografií a dojmu Petrova otce a jeho kamaráda, kteří šli na prohlídku místo nich.

O několik měsíců později se vrátili do rodného Česka - do poloprázdného domu. První dny seděli na starých židlích ze sklepa, ale nezoufali - měli totiž jasnou vizi. Z opuštěného statku toužili vytvořit nejen domov, ale i místo, které si oblíbí i hosté.

Řemeslná duše

Statek se skládá ze dvou částí. Menší, původně přestavěná z chlévů, se stala jejich obydlím. Tu větší pak postupně proměnili v útulné ubytování pro hosty. A celá rekonstrukce probíhala svépomocí. Petr, řemeslník s uměleckým cítěním, začal vdechovat nový život starým věcem: světla vyrobil z barelu na olej i staré zrezlé vaničky, barový stůl zase ze staré knihovny.

Recyklaci však nebrali jako trend, ale filozofii. Postele z bazarů, prádelníky z domu po babičce jedné z klientek, dekorace ze sběrného dvora. Každý kus má svůj příběh a každý kout statku odráží jejich estetiku: mix venkovské útulnosti a inspirace Austrálií. "Stěny pak doplňují obrazy a printy od mladých českých autorů - třeba od Elišky Pamp, která zachycuje ikonická místa a moravské kroje v akvarelu," doplňuje Pavla. Vše dohromady tvoří vizuálně i pocitově silné místo, které nese jméno Přibická pohoda.

Kus opravdovosti, psí parťáci a svatba

Přibická pohoda funguje druhým rokem a hosté z tohoto místa prý odjíždějí s pocitem, že si z Moravy neodvážejí jen zážitky, ale i kus klidu a opravdovosti. A to ať už sedí na zápraží se sklenkou vína, nebo pod pergolou mezi dvěma psy - bostonským teriérem Rudou a zachráněným seniorem Elvisem.

Opravdovost na Moravě našli i samotní partneři a majitelé statku, kteří si užívají pohodu, ale rozhodně nelelkují. "Starám se o naše ubytování, učím angličtinu, tvořím weby a spravuji komunikaci dvěma útulkům, zatímco Petr staví, kutí a buduje. Třeba právě novou pergolu s moravskými oblouky, kde hosté odpočívají společně s našimi čtyřnohými parťáky," popisuje Pavla.

Jejich život po Austrálii se tak začal skládat z folklóru, řemesla, přátelství a psí lásky. A letos v srpnu se vzali. Samozřejmě právě ve folklórním stylu.

Odvaha se vyplatila 

Přibická pohoda je důkazem, že návrat domů - byť přes oceán a do neznámého - může vést ke štěstí. Že dům koupený naslepo může být trefou do černého. A že když se spojí ruce řemeslníka s vizí a srdcem, vzniká místo, odkud lidé odjíždějí naplnění a kam se chtějí vracet.

A novomanželé v Přibicích našli to nejcennější - klid, smysl a pocit, že jsou přesně tam, kde mají být.

VIDEO: Dcera Josefa Mašína na rodinném statku: Z našeho příběhu si lze vzít ponaučení (29. 8. 2022)

Dcera Josefa Mašína Barbara v rozhovoru na jejich bývalém rodinném statku tvrdila, že si Češi mohou vzít z příběhu její rodiny ponaučení. | Video: Blahoslav Baťa, Dominika Hromková
Prohlédnout si 17 fotografií
 
