Děsivý dům spojený s brutální vraždou se proměnil v hotel. Teď hledá nového majitele

Americká realitní kancelář prodává dům, ve kterém se před 130 lety odehrála jedna z nejděsivějších a nejzáhadnějších vražd v historii. Původní podezřelá tehdy měla pomocí sekery zabít svého otce a macechu, ale soud ji osvobodil, takže případ zůstal nevyřešený. Budova, kde později sídlil hotel, je k mání za dva miliony dolarů (skoro 43 milionů korun).

V roce 1892 Spojenými státy otřásla brutální vražda, ze které byla obviněná 32letá Lizzie Bordenová, učitelka nedělní školy a obyvatelka města Fall River ve státě Massachusetts. Ta měla vrazit sekeru do hlav svého otce, developera Andrewa Bordena, a jeho ženy a své macechy Abby Bordenové.

Přestože většina lidí by v domě, kde byla zmrzačená těla nalezena, bydlet nechtěla, realitní kancelář, která nyní nemovitost prodává, na více než sto let starou vraždu sama upozorňuje. "Představte si, jak hostům, kteří v domě přenocovali, servírujete ke snídani halloweenské sušenky ve tvaru sekery. Na takový zážitek do smrti nezapomenou," láká na Instagramu realitní makléřka Suzanne St Johnová případné kupce.

Z budovy postavené v novoanglickém stylu se v roce 1998 stal hotel nabízející nocleh a snídani. Návštěvníci si v něm od té doby mohli posedět na pohovce, kde měl Andrew Borden dostat od své dcery smrtící úder, nebo strávit noc v místnosti, kde policie našla tělo jeho manželky.

"I když nábytek v interiéru není původní, všechny kusy jsou přesnými duplikáty originálů a mají i stejné umístění, jako když Bordenovi dům obývali. Některé předměty nalezené na místě činu jsou vystavené v policích, takže se hosté mohou snadno přenést do chvíle těsně před dvojitou vraždou," citoval inzerát na strašidelný hotel britský deník The Independent.

Noví majitelé by za něj zaplatili dva miliony dolarů (skoro 43 milionů korun), a povinnost jeho děsivou historii připomínat realitní kanceláři dokonce ukládá zákon. Makléři však zároveň sázejí na zvědavost, kterou šokující případ i po letech probouzí. Lizzie Bordenovou totiž soud v roce 1893 nečekaně osvobodil, i když byla veřejnost přesvědčená o její vině.

Od roku 1927, kdy žena v 66 letech zemřela, popularita jejího rodného domu jen vzrostla. Příběh o milé středostavovské dívce obviněné z vraždy se stal předlohou pro seriál Netflixu z roku 2015, celovečerní film z roku 2018 a v roce 1993 se o něm objevila zmínka i v seriálu Simpsonovi. Není tedy vyloučené, že se nový majitel nechvalně proslulého domu už brzy najde.