Útočiště v Jizerkách. Chalupa schovává vinný sklep a zvládla boj s vodou

Tvůrci od začátku věděli, že srdcem nového domu se musí stát otevřený centrální prostor s velkým jídelním stolem pro rodinu i přátele. 
Když se mladá rodina rozhodla postavit si chalupu v Jizerských horách, měla od začátku jasno: Chtěla, aby místo respektovalo tradiční horskou architekturu a zároveň nabízelo komfort současného bydlení.
Z místa se tedy neměl stát jen rekreační dům, ale prostor, kde se budou potkávat přátelé u dlouhých večeří a všichni načerpají energii z okolní přírody.
Aby jejich představy dostaly konkrétní tvar, přizvali si ke spolupráci architekty z ateliéru Luni, kteří se ujali návrhu i architektonického dozoru nad realizací interiéru.
Vnitřním prostorům vdechli nové dispoziční a materiálové řešení, které si klienti nakonec zamilovali natolik, že se rozhodli na něj navázat i v exteriéru. Vznikla tak útulná moderní chalupa, která rozvíjí tradiční horskou zástavbu dané lokality a přitom splňuje přísné podmínky CHKO. Zobrazit 20 fotografií
Foto: Petr Polák
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 8 hodinami
Když se mladá rodina rozhodla postavit si chalupu v Jizerských horách, měla od začátku jasno: Chtěla, aby místo respektovalo tradiční horskou architekturu a zároveň nabízelo komfort současného bydlení. Z místa se tedy neměl stát jen rekreační dům, ale prostor, kde se budou potkávat přátelé u dlouhých večeří a všichni načerpají energii z okolní přírody.

Aby jejich představy dostaly konkrétní tvar, přizvali si ke spolupráci architekty z ateliéru Luni, kteří se ujali návrhu i architektonického dozoru nad realizací interiéru.

Vnitřním prostorům vdechli nové dispoziční a materiálové řešení, které si klienti nakonec zamilovali natolik, že se rozhodli na něj navázat i v exteriéru. Vznikla tak útulná moderní chalupa, která rozvíjí tradiční horskou zástavbu dané lokality a přitom splňuje přísné podmínky CHKO.

A už od začátku věděli, že srdcem nového domu se musí stát otevřený centrální prostor s velkým jídelním stolem pro rodinu i přátele. 

"Byl to projekt, při kterém jsme se rozhodně nenudili," vzpomíná Nina Ratočka Pevná z ateliéru Luni. "Nejvíce nás bavila realizace truhlářských prvků - dlouho jsme promýšleli každý detail a před finálním návrhem vzniklo také několik prototypů. Celý interiér a použité přírodní materiály - dřevo, kámen, kůže či textilie - vycházejí z prostředí, ve kterém je chalupa umístěna," vysvětluje.

Malé tajemství

Důležitým prvkem obytného prostoru se stal také kachlový krb navržený na míru projektu. Jeho teplo prostupuje celým domem a vytváří přirozené centrum dění. Díky propojení kuchyně, jídelny a obývací části může rodina i jejich hosté trávit čas společně - při vaření, stolování i odpočinku. Přidanou hodnotu pak chatě dodávají velká prosklení, která rámují pohledy na okolní lesy a louky - ty se mění s každým ročním obdobím.

K architektonickým zajímavostem patří vestavěná vinotéka, která zasahuje do přilehlého schodiště. Tento prvek elegantně propojuje zálibu klientů s architektonickým řešením prostoru. Na ni navazuje skrytý vinný sklep v částečném podsklepení domu - malé tajemství, které dům obohacuje o další rozměr.

Přání s nesnadnou cestou

Přiznané dřevěné trámy v přízemí objektu a odkrytý krov v patře zase dodávají stavbě klíčový charakter. "Snažili jsme se do něj přetavit co nejvíce útulnosti a vzdušnosti zároveň - to bylo také jedno z přání majitelů. Právě proto mají všechny ložnice s privátní koupelnou vysoké otevřené stropy," uzavírá Nina Ratočka Pevná.

Cesta k dokončení chalupy ale nebyla snadná. Stavba se kvůli objevení podzemního pramene a nevyzpytatelnému počasí realizovala déle, než se původně předpokládalo. Když však dnes rodina usedá k velkému jídelnímu stolu, dívá se do plamenů v kachlovém krbu a pozoruje skrz okna tiché horské svahy, ví, že to všechno stálo za to.

Dnes tak chalupa pohodlně slouží spokojené pětičlenné rodině - a spojuje v sobě jak tradici Jizerských hor, tak současný komfort, o který šlo od začátku.

VIDEO: Horská chata, nebo betonový zub? I takhle může vypadat špičková architektura (27. 9. 2018)

Horská chata, nebo betonový zub? I takhle může vypadat špičková architektura | Video: Jan Jindrák
Prohlédnout si 20 fotografií
 
