Úcta k valašské architektuře i krajině. Chalupa na Kohútce rozjasnila horskou oblast

Jedinečnou stavbu zdobí sedlová střecha se štítem, malá kastlová okna a výrazný přesah střechy. Zcela záměrně pak chybí vikýře i střešní okna, aby dům nenarušoval charakter okolní horské zástavby.
Východní strana chaty nese klasický výraz valašského srubu, zatímco západní fasáda se otevírá do krajiny velkoformátovým prosklením a nabízí dechberoucí výhledy přes několik údolí. A celý objekt je usazený do svažitého terénu v jihovýchodní části pozemku.
Vstup do domu se nachází z východní strany a je chráněný před nepřízní počasí. Hned za zádveřím se pak otevírá hlavní obytný prostor - otevřený a vzdušný, s přímým napojením na venkovní terasu. Ve velkorysém přízemí nechybí také pracovna a koupelna s toaletou.
Zádveří propojuje obytné patro se suterénem, jehož největším lákadlem je wellness zóna se saunou. Díky svažitosti pozemku mohl být prostor pod terasou prosvětlen, což dodává sauně a relaxační části nečekaný rozměr. V suterénu se nachází také technická místnost a úložné prostory.
Podkroví pak slouží jako klidová zóna. Hlavní ložnice s šatnou má vlastní balkon orientovaný do krajiny, kterou rámuje velké štítové okno. Druhý pokoj a další koupelna tento soukromý prostor doplňují.
Technologie, příroda, materiály
Celá chata je postavena jako dřevostavba z prefabrikovaných sendvičových panelů, které byly vyrobeny v údolí a smontovány během jediného dne přímo na místě. Základ stavby tvoří železobetonová deska, suterén je vyzděn ze ztraceného bednění a stropy jsou monolitické. Nadzemní části pak tvoří výhradně dřevo - od nosných stěn až po interiér, kde nechybí masivní nábytek a dřevěné detaily. Interiér je tvořen z kombinace masivního dřeva, MDF prvků v kuchyni a ve vestavěném nábytku, betonové podlahy v přízemí a suterénu, a nechybí kvalitní vybavení od renomovaných značek.
Dům splňuje nízkoenergetický standard - využívá pasivní solární zisky a je vytápěn výhradně pomocí tepelného čerpadla s podlahovým vytápěním. V zimě tak sluneční paprsky efektivně vyhřívají interiér, zatímco v létě výrazný přesah střechy zabraňuje přehřívání - bez potřeby klimatizace. Výsledkem je celoroční komfort a stabilní mikroklima.
Design a architektura s duší
Za návrhem stojí architekti Václav Navrátil a Jan Sedláček ze studia SENAA, které se specializuje na moderní architekturu s důrazem na individuální přístup, funkčnost a respekt k místu. Jejich práce je spojením české tradice a světových zkušeností - od Brna přes Rotterdam až po New York. Na projektu se však podílel také designérský tým ve složení Jan Cihlář a Markéta Raková.
Architekti chatu na Kohútce vytvořili nejen jako víkendové útočiště, ale jako skutečný domov v horách. Slouží primárně k soukromému bydlení, ale díky své dispozici a poloze je připravena i pro příležitostný pronájem. Dům přirozeně zapadá do krajiny a je ukázkou poctivé a nadčasové architektury.