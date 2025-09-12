Magazín

Úcta k valašské architektuře i krajině. Chalupa na Kohútce rozjasnila horskou oblast

Úcta k valašské architektuře i krajině. Chalupa na Kohútce rozjasnila horskou oblast
V malebné horské oblasti Kohútka vytvořil architektonický ateliér SENAA srub, který v sobě citlivě propojuje tradici a současnost. Detailně propracovaná chata respektuje charakter krajiny i valašskou architekturu, využívá moderní technologie a na první pohled zaujme proskleným i laťkovým štítem.
Vstup do domu se nachází z východní strany a je chráněný před nepřízní počasí. Hned za zádveřím se pak otevírá hlavní obytný prostor - otevřený a vzdušný, s přímým napojením na venkovní terasu. Ve velkorysém přízemí nechybí také pracovna a koupelna s toaletou.
Podkroví pak slouží jako klidová zóna. Hlavní ložnice s šatnou má vlastní balkon orientovaný do krajiny, kterou rámuje velké štítové okno. Druhý pokoj a další koupelna tento soukromý prostor doplňují.
Východní strana chaty nese klasický výraz valašského srubu, zatímco západní fasáda se otevírá do krajiny velkoformátovým prosklením a nabízí dechberoucí výhledy přes několik údolí. Zobrazit 18 fotografií
Foto: BoysPlayNice
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 8 hodinami
V malebné horské oblasti Kohútka vytvořil architektonický ateliér SENAA srub, který v sobě citlivě propojuje tradici a současnost. Detailně propracovaná chata respektuje charakter krajiny i valašskou architekturu, využívá moderní technologie a na první pohled zaujme proskleným i laťkovým štítem.

Jedinečnou stavbu zdobí sedlová střecha se štítem, malá kastlová okna a výrazný přesah střechy. Zcela záměrně pak chybí vikýře i střešní okna, aby dům nenarušoval charakter okolní horské zástavby.

Východní strana chaty nese klasický výraz valašského srubu, zatímco západní fasáda se otevírá do krajiny velkoformátovým prosklením a nabízí dechberoucí výhledy přes několik údolí. A celý objekt je usazený do svažitého terénu v jihovýchodní části pozemku. 

Související

Chalupa uprostřed lesa místo auta. Nečekané rozhodnutí partnerům změnilo život

chalupa, les, bydlení, příběh, interiér, exteriér, příroda, chata
29 fotografií

Vstup do domu se nachází z východní strany a je chráněný před nepřízní počasí. Hned za zádveřím se pak otevírá hlavní obytný prostor - otevřený a vzdušný, s přímým napojením na venkovní terasu. Ve velkorysém přízemí nechybí také pracovna a koupelna s toaletou.

Zádveří propojuje obytné patro se suterénem, jehož největším lákadlem je wellness zóna se saunou. Díky svažitosti pozemku mohl být prostor pod terasou prosvětlen, což dodává sauně a relaxační části nečekaný rozměr. V suterénu se nachází také technická místnost a úložné prostory.

Podkroví pak slouží jako klidová zóna. Hlavní ložnice s šatnou má vlastní balkon orientovaný do krajiny, kterou rámuje velké štítové okno. Druhý pokoj a další koupelna tento soukromý prostor doplňují.

Technologie, příroda, materiály

Celá chata je postavena jako dřevostavba z prefabrikovaných sendvičových panelů, které byly vyrobeny v údolí a smontovány během jediného dne přímo na místě. Základ stavby tvoří železobetonová deska, suterén je vyzděn ze ztraceného bednění a stropy jsou monolitické. Nadzemní části pak tvoří výhradně dřevo - od nosných stěn až po interiér, kde nechybí masivní nábytek a dřevěné detaily. Interiér je tvořen z kombinace masivního dřeva, MDF prvků v kuchyni a ve vestavěném nábytku, betonové podlahy v přízemí a suterénu, a nechybí kvalitní vybavení od renomovaných značek.

Dům splňuje nízkoenergetický standard - využívá pasivní solární zisky a je vytápěn výhradně pomocí tepelného čerpadla s podlahovým vytápěním. V zimě tak sluneční paprsky efektivně vyhřívají interiér, zatímco v létě výrazný přesah střechy zabraňuje přehřívání - bez potřeby klimatizace. Výsledkem je celoroční komfort a stabilní mikroklima.

Design a architektura s duší

Za návrhem stojí architekti Václav Navrátil a Jan Sedláček ze studia SENAA, které se specializuje na moderní architekturu s důrazem na individuální přístup, funkčnost a respekt k místu. Jejich práce je spojením české tradice a světových zkušeností - od Brna přes Rotterdam až po New York. Na projektu se však podílel také designérský tým ve složení Jan Cihlář a Markéta Raková.

Architekti chatu na Kohútce vytvořili nejen jako víkendové útočiště, ale jako skutečný domov v horách. Slouží primárně k soukromému bydlení, ale díky své dispozici a poloze je připravena i pro příležitostný pronájem. Dům přirozeně zapadá do krajiny a je ukázkou poctivé a nadčasové architektury.

Prohlédnout si 18 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy
26 fotografií

Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

"Kdo je ten muž na fotce?" Tajemství ikonického snímku z 11. září dodnes budí otázky

"Kdo je ten muž na fotce?" Tajemství ikonického snímku z 11. září dodnes budí otázky

Britské muzeum V&A představí veřejnosti archiv zpěváka Davida Bowieho

Britské muzeum V&A představí veřejnosti archiv zpěváka Davida Bowieho
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem chata chalupa architektura Valašsko hory lifestyle Rozcestník IG

Právě se děje

teď

J. D. Vance: „Můj přítel Kirk mi otevřel dveře k viceprezidentství“

J. D. Vance: „Můj přítel Kirk mi otevřel dveře k viceprezidentství“
Prohlédnout si 12 fotografií
Kirk, dlouholetý obhájce mladých lidí v konzervativním hnutí, byl Vanceem označen za klíčového pro rozhodnutí prezidenta Trumpa při jeho výběru na viceprezidenta v roce 2024. Na snímku se mladí lidé shromáždili ve čtvrtek večer na vigilii v Orem City Center Park.
"Byl jsem na schůzce v západním křídle Bílého domu, když jsme se dozvěděli tu strašnou zprávu, že můj přítel byl postřelen," vzpomínal Vance. "Bůh naše modlitby nevyslyšel a to je v pořádku. Měl jiné plány. A teď, když je Charlie v nebi, ho požádám, aby s velkým mužem promluvil přímo jménem své rodiny, přátel a země, kterou tak vroucně miloval. Zaběhl jsi dobrý závod, příteli," napsal.
Aktualizováno před 3 minutami
"Mohl to být omyl," řekl Trump o ruských dronech v Polsku. "Ale nebyl," tvrdí Varšava

ŽIVĚ
"Mohl to být omyl," řekl Trump o ruských dronech v Polsku. "Ale nebyl," tvrdí Varšava

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy
Prohlédnout si 26 fotografií
Výčep v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.
Hlavním tapsterem a pivním someliérem je Petr Lepiarský: „Často slyším, že Pilsner změnil recepturu, nebo že je to jen europivo. Kdo to tvrdí, nemá o pivu pravé povědomí. Receptura zůstává stejná od roku 1842 a pivo, které tu čepujeme, je originál."
před 28 minutami
Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Platforma na tiskové konferenci představila několik pilířů boje proti dezinformacím před českými volbami.
před 36 minutami

V Trenčíně ho nechtěli, v Interu zažil šikanu. Prekopa čeká boj i s hejty fanoušků

Jeho přestup rozdělil slávistický tábor fanoušků vedví. Kalamitní situaci ve Slavii má spasit Erik Prekop - útočník z Baníku Ostrava.
před 36 minutami
Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Kriminalita mezi dětmi a mladistvými v Česku stoupla mezi lety 2021 a 2024 o 33 procent, sebevražda je druhou nejčastější příčinou smrti mladých.
před 1 hodinou
Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě

Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě

Nemocnice Motol a Homolka se spojí. "Část stávajících lékařů by se mohla převelet do nedostatkových míst, jako jsou Karlovy Vary," míní experti.
Další zprávy