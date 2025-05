Nejdřív Benátky, teď Sirmione. Radní města u Gardského jezera zvažují vstupné

Po Benátkách by mohlo zavést vstupné do historického centra další italské město. Jde o Sirmione na pobřeží Gardského jezera, které o uplynulém prodlouženém víkendu zažilo nával turistů. Radnice také zvažuje zavedení limitu pro vstup do historického centra, což by bylo v Itálii naprostou novinkou.

O minulém víkendu, kdy mnoho lidí využilo čtvrteční svátek 1. května a následný víkend pro cestování, se do Sirmione vydal velký počet návštěvníků. Historické centrum města, které je známé díky svým lázním a také antickým a středověkým památkám, se nachází na poloostrově. Podle odhadu radnice bylo návštěvníků o 40 tisíc více než při loňském prvním květnovém víkendu. Na vstup do centra města se čekalo i 40 minut. "Nastal čas zavést modernější a efektivnější prostředky pro regulaci vstupů," uvedl radní pro bezpečnost města Massimo Padovan. Podle něj rada města projedná balík opatření, který bude obsahovat mimo jiné zpoplatněný vstup do historického města i zavedení povinné registrace a limitu pro vstup ve dnech, kdy se očekává největší vytížení. Související Benátky zdraží vstupné do města. "Last minute" bude stát dvojnásobek V Itálii zatím zavedly vstupné do historického středu jen Benátky. Vstupné vybírají pouze v některých dnech, kdy se očekává největší příjezd turistů, kteří se ve městě neubytují. Benátská radnice ale možnost zavedení početního limitu do města, takzvaného numerus clausus, zamítla.