Chytrý zámek na na kolo: Vynálezce tvrdí, že s ním vaše kolo nikdo neukradne. Věříte mu?

před 31 minutami

Chytrý zámek na kolo se dá zamykat telefonem. | Video: | 00:39

Jihokorejští designéři vymysleli designově krásný a navíc chytrý zámek na kolo. Zamyká se telefonem a jeho vynálezci věří, že bude znamenat převrat - podle nich vytlačí z trhu všechny ostatní zastarale nudné typy zámků. Jenže - každý (od podstaty pochybovačný) Čech nad tím bude nejspíš kroutit hlavou.

Chytrý zámek Bisecu je jednou z věcí, na jejichž výrobu autoři chtějí hledat peníze na serveru Kickstarter. Fanoušci, kterým se nějaký projekt zalíbí, přispívají na jeho vývoj.

Jihokorejští designéři o svém vynálezu píší: Automatický chytrý zámek sám pozná, že se majitel vzdálil od bicyklu a zamkne přední kolo. Zároveň se aktivuje alarm, který v případě pokusu o krádež spustí zvukový poplach a pošle majiteli na mobil zprávu, že se něco děje.

Poplašné zařízení vydává zvuk o síle 100 dB. To je zhruba hluk, který dokáže vydávat motorová pila, motor motocyklu v maximálních otáčkách, sbíječka nebo rockový koncert (ten má až 110 dB). Autoři věří, že za takových okolností nikdo nehodí kolo na rameno a neodnese ho. Pokud by se to stalo, dá se pohyb kola sledovat přes mobilní aplikaci. (Alespoň do okamžiku, než někdo přední kolo i se zámkem neodmontuje a nezahodí, řekl by pochybovačný Čech.)

Různé světové weby zaměřené na mobilní technologie nad vynálezem jásají a připadá jim velice dobrý a užitečný. Mimochodem, pokud se zámek dostane do prodeje, měl by stát v přepočtu něco přes 3 tisíce korun.

autoři: Reuters, Tomáš Vocelka