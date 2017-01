Toto kolo má 4GB RAM, procesor Snapdragon a systém BikeOS založený na Androidu

před 30 minutami

Po chytrých domácnostech a chytrých automobilech už jsou tady i chytrá kola. Dvě z nich předvedla na právě probíhajícím veletrhu CES v Las Vegas čínská společnost LeEco. Mají paměť, operační systém a umí navigovat.

Kola LeEco, která na veleterhu CES získala ocenění za inovativní přístup, se jmenují poněkud neinovativně – Smart Road Bike and Smart Mountain Bike. Tedy chytré silniční kolo a chytré horské kolo.

Čím tak zaujaly? Nabízejí řadu funkcí a senzorů. Patří k nim navigace využívající sítí GPS i Glonass. Mají kompas, akcelerometr, barometr, umí sledovat řadu funkcí podobně, jako to umějí cyklocomuptery: tedy rychlost, kadenci šlapání atd. Dokážou také přijímat signál z hrudních pásů, snímajících tepovou frekvenci. Všechna data lze samozřejmě díky internetu sdílet na sociálních sítích.

Kromě toho mají kola LeEco funkce zaměřené na bezpečnost – například poplašné zařízení proti krádeži, systém umožňující sledovat polohu kola nebo chytré osvětlení (nejen vpředu a vzadu, ale i na bocích).

Srdcem kola, které má čtyřpalcový dotykový displej, je procesor Snapdragon 410, jemuž dodává proud baterie o kapacitě 6000 mAh. Připadají vám tyto parametry známé? Ano – jsou, a to z řady mobilních telefonů. S telefony toho mají kola LeEco společného více. Mají operační systém BikeOs založený na Androidu, využívají navigační mapy Here, umí přehrávat hudbu. A kromě toho se umí propojit s jinými chytrými koly LeEco, takže jezdci mohou spolu komunikovat podobně, jako to jde přes malé vysílačky.

A pokud jde o cyklistické parametry, nejsou na první pohled vůbec špatné. Smart Road Bike má karbonový rám, je vybaven řazením SRAM 1x11 a váha by se měla pohybovat lehce nad osmi kilogramy. Horské kolo je také karbonové, jeho váha je 12,2 kg.

Kola by se měla v USA začít prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku, cena zatím zveřejněna nebyla.

autor: Tomáš Vocelka