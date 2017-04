Průvodce Peklem severu: Osm věcí, které se vyplatí sledovat v nedělním závodě Paříž–Roubaix

před 5 minutami

Legendární cyklistický závod Paříž–Roubaix je kvůli své obtížnosti nazýván jako Peklo severu. Cyklisté musí absolvovat nekonečné úseky na takzvaných "kočičích hlavách", tedy po vesnických silničkách dlážděných velkými kameny. Vítězství v tomto závodě je mezi profesionálními cyklisty považováno za jedno z nejcennějších. Pojďte se podívat, co sledovat v nedělním 115. ročníku této slavné cyklistické klasiky.

1. Jak dopadne Boonenova derniéra

Čtyřnásobný vítěz závodu Tom Boonen (Quick-Step) měl to privilegium si zvolit poslední závod kariéry. Po patnácti letech v profesionální cyklistice a sto deseti vítězstvích chce ještě jednou legendární klasiku vyhrát. Pokud se mu to povede, překoná rekord Rogera de Vlaemincka a stane se jediným závodníkem historie s pěti triumfy z Paříž - Roubaix. S Boonenem a Cancellarou se uzavírá jeden z velkých příběhů Roubaix. Za posledních 12 let si tito dva velikáni světové cyklistiky rozdělili celkem sedm vítězství z Pekla severu.

2. Taktika Quick-Stepu

Na předchozích Flandrách belgický tým překvapivě roztrhal peloton už 95 km před cílem. Odvaha riskovat se nakonec se štěstím vyplatila a tým slavil vítězství belgického mistra Gilberta.

Boonen naposledy vyhrál Roubaix z dlouhého úniku v roce 2012, kdy se radoval po pětapadesáti kilometrech osamocené jízdy. Jakou taktiku použije nejsilnější klasikářský tým pelotonu, i ze Zdeňkem Štybarem v sestavě, bude mít zásadní vliv na výsledek 115. edice Roubaix.

3. Boj Grega van Avermaeta

Belgický vítěz olympiády v Riu se letos na jaře radoval z vítězství už třikrát. Vyhrál prestižní jednorázové závody Omloop het Nieuwsblad, E3 Harelbeke a Gent-Wevelgem. Vítězství v některé z nejprestižnějších klasik (zvaných "monumenty") však závodníkovi týmu BMC v kariéře stále uniká. Na Flandrách skončil se Saganem v pádu a v cíli byl nakonec smutně druhý. Roubaix je letos jeho poslední šance nějakou monumentální klasiku vyhrát.

4. Prolomí Francouzi prokletí?

Letos uplyne už 20 let od momentu, kdy se na velodromu v Roubaix radoval Francouz Frédéric Guesdon a stal se 30. domácím vítězem závodu. Čekání na toho 31. je už moc dlouhé, a tak Francie netrpělivě vyhlíží každý další ročník severské legendy. Papírově má letos největší šanci na triumf loňský vítěz Milán - San Rema a reprezentant domácí sestavy FDJ Arnaud Démare. Ani jemu se však na Pekle severu nedaří. Ze tří startů dojel nejlépe dvanáctý. Nejlepším francouzským výsledkem za posledních pět let tak stále zůstává druhé místo Sébastiena Turgota z roku 2012.

5. Padne letitý rychlostní rekord?

Největším rychlíkem v historii Roubaix zůstává Holanďan Peter Post. V roce 1964 vyhrál průměrnou rychlostí 45,129 km/h. Trať tehdy měřila 264 km, ale úseků po dlažbě bylo výrazně méně než teď. Poslední roky se však po kostkách doslova létá. Fabian Cancellara vyhrál v r. 2013 rychlostním průměrem 44,2 km/h a minulý rok Matthew Hayman rychlostí 43,9 km/h. Letošní předpověď počasí (slunečno a bezvětří) a stav kostkatých sektorů rychlému závodu nahrává. "Ještě nikdy jsem neviděl pavés (úseky s kočičími hlavami) tak vyčištěné jako letos," přitakává ředitel pořádající agentury ASO Christian Prudhomme.

6. Souboj s Napoleonem na Trouée d'Arenberg

Bezpochyby nejtěžším dlážděným sektorem závodu je Arenberg. Legendární cesta lesním průsekem u Wallers a Valenciennes se poprvé projížděla v r. 1968 a stala se symbolem závodu. Sektor měří 2400 m, závodníci na něm zdolávají špatně otesané kamenné valouny z dob Napoleona a každý rok tady někdo končí v bolestech na zemi. "Arenberg je dokonalou definicí pekla, vlétáme sem šedesátkou a kola létají všude okolo," popisuje sektor zkušený Filippo Pozatto, vítěz Milán - San Rema z roku 2006. Na Arenbergu se závod nevyhrává, přejíždí se skoro 100 km před cílem, ale ve zlomku vteřiny tady můžete všechno ztratit.

7. Čech v roli černého koně závodu

Český fanoušek má štěstí, že žije v době, kdy tuzemský cyklista může reálně pomýšlet na vítězství v závodě, jako je Paříž - Roubaix. Zdeněk Štybar disponuje na tomto jednodenním monumentu obdivuhodnou vyrovnaností výsledků. Hned při svém debutu dojel šestý, o rok později ještě o příčku lépe a v roce 2015 finišoval dokonce na druhém místě.

Zdeněk Štybar letos s ohledem na Roubaix změnil systém přípravy, včetně přípravných závodů. Po letech třeba nejel Milán - San Remo. V neděli se staví do pozice černého koně závodu.

8. A co na to Peter Sagan?

Saganův tým Bora-Hansgrohe letos zažívá první rok ve World Tour, nejvyšší kategorii UCI. S Petrem Saganem je to však ostrá premiéra a nečeká se nic jiného než vítězství. V minulých letech byli závodníci okolo Sagana kritizováni za nedostatečnou podporu jejich jasného lídra. Minulý rok také. Sagan zůstal za pádem, čelní skupina se odtrhla a jemu neměl kdo pomoci se na ni dotáhnout.

Oporou by mu v neděli měl být zkušený polský časovkář Maciej Bodnar. Vedle něj je tu německý matador Marcus Burghart a v posledních dvou sezonách velmi dobré výkony podává i Petrův starší bratr Juraj, který nastoupí v dresu slovenského mistra. Tým však startuje v osmi závodnících, a pokud má Sagan vyhrát, bude potřebovat všech sedm kolegů.

autor: Štěpán Straka

