Nejlepší štafety ve 2222 km dlouhém cyklomaratonu nakonec v cíli dělily jen dvě minuty!

Metrostav Handy Cyklo Maraton je zaměřen především na propojení světů zdravých a handicapovaných sportovců a na šíření myšlenky pomoci druhým. Výsledky na něm nejsou to nejpodstatnější. Ale přesto jsou fascinující. Vítězná štafeta ujela 2222 km dlouhou trať za 71 hodin a 13 minut. A druhý tým v pořadí byl jen o dvě minuty horší!

O víkendu proběhlo na pražské Kampě slavnostní ukončení nejdelšího cyklistického podniku u nás, jímž je Metrostav Handy Cyklo Maraton. Unikátní projekt sdružuje do týmů zdravé a handicapované. Smíšené štafety navíc jezdí pro lidi krátce po úrazu nebo nemoci, takzvané patrony, aby je motivovaly a vtáhly do dění.

Na pětidenní nonstop benefiční jízdu okolo republiky vyrazilo třicet pět týmů z Česka a Slovenska. Dohromady účastníci najeli osmdesát tisíc kilometrů. Dvakrát tedy pomyslně obkroužili planetu, aby tím dali najevo, že zdraví a handicapovaní mohou fungovat jako tým, jak ve sportu, tak venku na ulici.

Metrostav Handy Cyklo Maraton odstartoval v poledne 1. srpna z Břevnovského kláštera v Praze. Trasu 2222 km dokázal nejrychlejší tým Plzeň v čele s handicapovaným kapitánem Honzou Krauskopfem zdolat za neuvěřitelných 71 hodin a 13 minut!

K neuvěření je také fakt, že druhý tým Praha na kole dětem dosáhl cíle jen o dvě minuty později. Mezi čtyřčlennými týmy zvítězilo seskupení Flexira. Ti do benefičního maratonu nastoupili již počtvrté. Loni vyhráli kategorii osmičlenných a letos obhájili v královské kategorii čtyřčlenných týmů s časem 75 hodin a 43 minut.

Tento projekt však není primárně o výsledcích, ale o šíření myšlenky a pomoci druhým. Při závěrečném ceremoniálu předali zástupci Nadace ČEZ a aplikace EPP šek na 200 tisíc korun organizaci Debra, pečující o lidi s nemocí motýlích křídel. Nadace ČEZ i Debra samozřejmě měly i své cyklotýmy v akci.

"To, co jsme jako tým během těch pěti dní a nocí zažili, se snad ani nedá popsat slovy. Bylo to krásné a je to zážitek na celý život!" komentoval jeden z účastníků své pocity potom, co si převzal medaili.

"Nemáme zlaté, stříbrné ani bronzové medaile. Nemáme bednu vítězů. Všichni dostávají medaile stejné. Nebojujeme mezi sebou, bojujeme společně za stejnou věc. Chceme ukázat, že my, lidé s handicapem, jsme součástí týmu, společnosti a že na to máme!" uzavírá ředitel závodu, vozíčkář Heřman Volf.