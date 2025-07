"Čtyři děti na prodej. Ptejte se uvnitř." Šílený příběh dětí, které prodala matka

Těhotná žena skrývá před fotografem svou tvář. Její děti se krčí na schodech, vedle nich stojí velká ručně psaná cedule s nápisem "4 děti na prodej. Ptejte se uvnitř". V roce 1948 se ve Spojených státech objevila fotografie, která šokovala veřejnost. Příběh schovaný za fotkou má však své neméně šílené pokračování.

Na nejvyšším schodu jsou šestiletá Lana a pětiletá RaeAnn. Dole čtyřletý Milton a Sue Ellen, které byly dva roky. Jejich matka byla v době pořízení fotografie těhotná. | Foto: commons.wikimedia.org / BettmannCORBIS. Photographed for The Vidette-Messenger in 1948

Fotografie byla poprvé zveřejněna 5. srpna 1948 v novinách Vidette-Messenger. Malý regionální plátek sice umístil fotku na titulní stranu, ovšem do rohu. Po něm ji převzala i další média a příběh dětí na prodej se rozšířil po celých Státech.

Odborníci dodnes spekulují, zda byla situace zachycená na fotografii inscenovaná či nikoli, podstata však zůstává. Matka své děti skutečně chtěla prodat. A také to dotáhla až do konce.

RaeAnn, Milton, Lana a Sue Ellen

Lucille Chalifouxové bylo v době pořízení fotky 24 let a byla znovu těhotná. Během šesti let čekala své páté dítě. Její o 16 let starší manžel Ray přišel o práci řidiče a rodina živořila v nuzných, špinavých podmínkách prakticky bez prostředků. Aby toho nebylo málo, hrozilo jim vystěhování z bytu. To vše vedlo Lucille a Raye k rozhodnutí, že se zbaví svých čtyř dětí RaeAnn, Miltona, Lany a Sue Ellen.

Ikonická fotka byla na světě.

Přesto, že její zveřejnění vyvolalo vlnu solidarity, nabídek práce, finanční pomoci, a dokonce i nabídku nového domova pro děti, svému osudu sourozenci neušli.

Lucille tehdy žádnou pomoc zřejmě nevyužila nebo jí prostě nestačila. Navíc otec dětí rodinu krátce nato opustil a domů se už nikdy nevrátil. Lucille se tak vrátila k nápadu dětí se zbavit.



Cena? Dva dolary

Zhruba dva roky po pořízení snímku si RaeAnn za dva dolary koupili manželé Ruth a John Zoetemanovi, farmáři z Indiany. Když chtěli RaeAnn odvézt, její mladší bratr Milton začal plakat, protože byl na sestru silně fixovaný. Manželé Zoetemenovi si vzali i jeho.

Jestli i za něj zaplatili dva dolary nebo ne, nikdo dnes neví. Dva dolary byly sice v té době slušné peníze, například hamburger stál v roce 1950 zhruba 12 centů, ovšem Lucille nešlo o peníze na jídlo. Jak RaeAnn později uvedla, její vlastní matka ji prodala za dva dolary jen proto, aby měla na bingo.

Zoetemenovi děti bez oficiální adopce přejmenovali na Brendu a Kennetha. Nevlastní otec obě děti krutě týral, většinu času, pokud zrovna nedřeli na poli, byli připoutáni řetězem ve stodole. Miltona zbil hned po příjezdu do nového domova a řekl mu, že bude sloužit jako otrok. "Souhlasil jsem. Nevěděl jsem, co je to otrok. Byl jsem jen dítě," řekl po letech Milton.

Přesto, že Ruth Zoetemanová byla k dětem údajně milejší, než její manžel, roky strádání a psychického i fyzického týrání se na obou podepsaly.

RaeAnne byla jako náctiletá znásilněná a otěhotněla. Pachatel nebyl odhalen a ona skončila v domově pro mladé svobodné matky, kde porodila syna Lance. Protože však byla nezletilá, dítě jí odebrali. Navzdory všem a všemu, co ji samotnou potkalo, syna získala zpět do své péče a sama ho vychovala. Lance později říkal, že byla milující matkou, tvrdou jako hřebík.

Milton na tom nebyl o moc lépe. Vše, čím si prošel, na něm zanechalo stopy. Měl problémy s agresivitou a choval se násilnicky. Jako mladiství skončil po jedné z potyček s policií u soudu, kde byl označen za hrozbu společnosti a dostal dvě možnosti. Buď polepšovna nebo psychiatrická léčebna. Milton si vybral léčebnu. Byla mu diagnostikovaná schizofrenie a záchvaty zuřivosti. V léčebně si pobyl až do roku 1967, kdy mu bylo 23 let. Oženil se a přestěhoval do Arizony. Přesto, že mu manželství nevyšlo, zůstal v Tusconu.

Shledání po letech

A co Lana a Sue Ellen? O Laně se neví nic, jen to, že v roce 1998 zemřela na rakovinu. Sue Ellen byla z rodiny odebraná oficiální cestou a později adoptovaná. Většinu života prožila v chicagské čtvrti East Side, kde se jí narodily dvě děti.

Všichni sourozenci se po letech našli až jako dospělí. Shledání se jim poprvé podařilo v roce 2013, kdy byla Sue Ellen v posledním stádiu rakoviny plic. Přesto dokázala své sestře RaeAnn na lísteček napsat "miluji tě". A názor na jejich biologickou matku? Napsala jen "musí být v pekle a hořet".

Páté dítě z fotky

Příběh však není úplný. Jak už bylo zmíněno, na fotografii byla Lucille těhotná. Několik měsíců po zveřejnění fotky se jí narodil syn Bedfort. To už ale rodinu sledovaly úřady a Bedfort byl Lucille odebrán soudní cestou a legálně adoptován. Na rozdíl od svých sourozenců měl víc štěstí. Dostal nové jméno David a spolu s adoptivními rodiči se odstěhoval do Indiany.

Přesto, že se Davidovi dostalo láskyplné výchovy, byl, jak sám později říkal, vzpurné dítě, s nímž byly často problémy. V 16 letech se dal k armádě, kde strávil dvacet let. Později pracoval jako řidič.

Za každou fotografií jsou příběhy skutečných lidí. Děti na prodej bohužel skutečné byly a jejich fotografie dnes zůstává upozorněním, kam může vést nejen zoufalství pramenící z chudoby a sociálních problémů, ale také lhostejnost společnosti.