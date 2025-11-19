Tepláky a holá břicha do lavic mohou. Inspekce smetla zákaz brněnské školy

Šetření ČŠI vyplynulo ze stížnosti rodičů jednoho z žáků. Inspektoři zdůraznili, že škola může stanovovat vnitřní kulturu a zásady komunikace, ale příkazy ohledně oblečení, které nejsou opřeny o legitimní důvod, nejsou přípustné.
Podle inspekce také nebylo správné, že se žáci museli při příchodu v teplácích odcházet domů převléknout se - tento postup zasahuje do práv žáků i jejich zákonných zástupců a omezuje právo na vzdělávání.
Stopka povinným pravidlům oblékání
"Respektujeme a považujeme za vhodné nastavovat pravidla pro oblečení adekvátní prostředí školy a aktivitám ve škole. ZŠ Sirotkova v Brně tak měla dobrý záměr, ale řešením samotným se dostala do rozporu s platnou legislativou, kdy za oblečení nelze žáka sankcionovat ani jej vyloučit z výuky, ale po dohodě se zákonnými zástupci zjednat nápravu. Jinak platí pro oblečení ve škole pouze omezení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (ochranné pomůcky či speciální oblečení například plášť v odborné výuce) a zároveň nesmí být na oblečení projevy ponižující či diskriminující ostatní zejména s ohledem na původ, pohlaví, náboženskou svobodu a další," vysvětlil pro Aktuálně.cz Karel Kovář, náměstek ústředního školního inspektora.
Tepláky a výstřihy zpět ve školních lavicích
Když Aktuálně.cz kontaktovalo ředitele školy Dana Jedličku, reagoval: "Pro média nic nekomentujeme, řešíme si vše na půdě školy."
Úpravu školního řádu dříve ředitel Jedlička vysvětloval snahou připravit děti na život. "Chceme, aby věděly, co je v jaké situaci vhodné obléct. Tepláky patří na volný čas, do tělocvičny a družiny, ale ne do výuky, kde má být prostředí respektující a příjemné po všechny," uvedl.
Kromě tepláků se pravidla vztahovala také na oblečení odhalující břicho, pozadí či s výrazným dekoltem. Podobná doporučení platí v Brně i v dalších školách, například na Bakalově nábřeží či v Křídlovické ulici.