Tepláky a holá břicha do lavic mohou. Inspekce smetla zákaz brněnské školy

před 5 minutami
Brněnská základní škola v Sirotkově ulici podle České školní inspekce (ČŠI) neoprávněně zakázala žákům nosit do školy tepláky nebo trička s výstřihy či odhalující břicho. Inspektoři upozornili, že pravidla oblékání mohou být pouze doporučující, nikoli povinná. Reakce ředitele školy? Bez komentáře.
Žáci brněnské Základní školy Sirotkova nesměli od září chodit do školy v teplácích nebo odhalujícím oblečení. Podle ČSI škola nemá na takový zákaz právo. Ilustrační foto.
Žáci brněnské Základní školy Sirotkova nesměli od září chodit do školy v teplácích nebo odhalujícím oblečení. Podle ČSI škola nemá na takový zákaz právo. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock.com

Šetření ČŠI vyplynulo ze stížnosti rodičů jednoho z žáků. Inspektoři zdůraznili, že škola může stanovovat vnitřní kulturu a zásady komunikace, ale příkazy ohledně oblečení, které nejsou opřeny o legitimní důvod, nejsou přípustné.

Podle inspekce také nebylo správné, že se žáci museli při příchodu v teplácích odcházet domů převléknout se - tento postup zasahuje do práv žáků i jejich zákonných zástupců a omezuje právo na vzdělávání.

Stopka povinným pravidlům oblékání

"Respektujeme a považujeme za vhodné nastavovat pravidla pro oblečení adekvátní prostředí školy a aktivitám ve škole. ZŠ Sirotkova v Brně tak měla dobrý záměr, ale řešením samotným se dostala do rozporu s platnou legislativou, kdy za oblečení nelze žáka sankcionovat ani jej vyloučit z výuky, ale po dohodě se zákonnými zástupci zjednat nápravu. Jinak platí pro oblečení ve škole pouze omezení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (ochranné pomůcky či speciální oblečení například plášť v odborné výuce) a zároveň nesmí být na oblečení projevy ponižující či diskriminující ostatní zejména s ohledem na původ, pohlaví, náboženskou svobodu a další," vysvětlil pro Aktuálně.cz Karel Kovář, náměstek ústředního školního inspektora.

Tepláky a výstřihy zpět ve školních lavicích

Když Aktuálně.cz kontaktovalo ředitele školy Dana Jedličku, reagoval: "Pro média nic nekomentujeme, řešíme si vše na půdě školy."

Úpravu školního řádu dříve ředitel Jedlička vysvětloval snahou připravit děti na život. "Chceme, aby věděly, co je v jaké situaci vhodné obléct. Tepláky patří na volný čas, do tělocvičny a družiny, ale ne do výuky, kde má být prostředí respektující a příjemné po všechny," uvedl.

Kromě tepláků se pravidla vztahovala také na oblečení odhalující břicho, pozadí či s výrazným dekoltem. Podobná doporučení platí v Brně i v dalších školách, například na Bakalově nábřeží či v Křídlovické ulici.

