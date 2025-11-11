Magazín

Co si Češi letos přejí pod stromeček? Často volené dárky překvapivě pohořely

před 3 hodinami
Vánoce jsou časem radosti, ale bohužel i stresu. Nejen kvůli předvánočním frontám a dnům plných pečení, ale hlavně kvůli výběru dárků pro blízké. Podle nového průzkumu se téměř čtvrtina Čechů loni pod stromečkem zklamala – dostali totiž dárek, který je nepotěšil.
Nechcete být o Vánocích zklamaní, nebo naopak někoho rozesmutnit? Můžete se řídit výsledky nového průzkumu.
Nechcete být o Vánocích zklamaní, nebo naopak někoho rozesmutnit? Můžete se řídit výsledky nového průzkumu. | Foto: Shutterstock

Zatímco před lety bylo nejběžnější volbou někomu darovat takzvané měkké dárky či drobné dekorace, dnes Češi stále častěji sahají po něčem jiném - po darech, po kterých touží oni sami.

Z průzkumu vzešlo, že nejžádanějšími dárky se stávají finanční a zážitkové poukazy. A každý třetí Čech si přeje finanční poukaz, který umožňuje obdarovanému vybrat si podle vlastního gusta.

Zážitkový voucher, například na wellness pobyt, gastronomický zážitek, masáž nebo kosmetickou proceduru, si pak přejí čtyři z deseti lidí. "Lidé chtějí mít možnost výběru a zároveň jistotu, že dostanou něco, co skutečně využijí. Přesto stále oceňují osobní dárky, které ukazují, že nad nimi dárce přemýšlel," vysvětluje Tomáš Braverman, CEO Slevomatu.

Zajímavé je, že preference poukazů stále roste - zatímco v roce 2023 si zážitkový voucher přálo 34 % dotazovaných, letos je to už 40 %. Finanční poukazy se zvýšily z 25 % na 31 %.

Když se to nepovede

Naopak kousky, které každý rok dostane snad každý z nás, jako oblečení, elektronika či drobnosti jako svíčky a hrnky, ztrácí na oblibě. A podle průzkumu, který byl realizován v září 2025 společností Behavio Labs na reprezentativním vzorku 1000 lidí z online populace ČR, celkem 28 % lidí loni dostalo alespoň jeden dárek, který je nepotěšil. 

Pokud tak letos chcete zabodovat, sáhněte po poukazu a personalizované maličkosti, díky které se váš blízký bude cítit výjimečně.

VIDEO: Spotlight moment: Češi chtějí o Vánocích klid, ale dobrovolně se stresují, kroutí hlavou psycholog (19. 12. 2024)

Spotlight moment: Češi chtějí o Vánocích klid, ale dobrovolně se stresují, kroutí hlavou psycholog Dalibor Špok | Video: Tým Spotlight
 
