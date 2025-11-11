Co si Češi letos přejí pod stromeček? Často volené dárky překvapivě pohořely

Zatímco před lety bylo nejběžnější volbou někomu darovat takzvané měkké dárky či drobné dekorace, dnes Češi stále častěji sahají po něčem jiném - po darech, po kterých touží oni sami.
Z průzkumu vzešlo, že nejžádanějšími dárky se stávají finanční a zážitkové poukazy. A každý třetí Čech si přeje finanční poukaz, který umožňuje obdarovanému vybrat si podle vlastního gusta.
Zážitkový voucher, například na wellness pobyt, gastronomický zážitek, masáž nebo kosmetickou proceduru, si pak přejí čtyři z deseti lidí. "Lidé chtějí mít možnost výběru a zároveň jistotu, že dostanou něco, co skutečně využijí. Přesto stále oceňují osobní dárky, které ukazují, že nad nimi dárce přemýšlel," vysvětluje Tomáš Braverman, CEO Slevomatu.
Zajímavé je, že preference poukazů stále roste - zatímco v roce 2023 si zážitkový voucher přálo 34 % dotazovaných, letos je to už 40 %. Finanční poukazy se zvýšily z 25 % na 31 %.
Když se to nepovede
Naopak kousky, které každý rok dostane snad každý z nás, jako oblečení, elektronika či drobnosti jako svíčky a hrnky, ztrácí na oblibě. A podle průzkumu, který byl realizován v září 2025 společností Behavio Labs na reprezentativním vzorku 1000 lidí z online populace ČR, celkem 28 % lidí loni dostalo alespoň jeden dárek, který je nepotěšil.
Pokud tak letos chcete zabodovat, sáhněte po poukazu a personalizované maličkosti, díky které se váš blízký bude cítit výjimečně.