Darujte originální vánoční dárek – let v simulátoru Buď Pilot Brno

S nápadem vybudovat simulátorové centrum přišli dva nadšenci do létání - pilot Boeingu Dominik Vahala a letecký vývojář Vojtěch Kuchař. "Řízení letadla je úžasný zážitek, který ale doopravdy zažije jen hrstka lidí, kteří splní náročný výcvik. Proto nás napadlo postavit letecké simulátory, kde by si pilotování letadla mohl vyzkoušet skutečně každý," vysvětluje Kuchař.
Představte si, že usednete do kokpitu Boeingu 737MAX a vzlétnete z jednoho z více než 24 000 letišť po celém světě. Můžete si vyzkoušet start a přistání třeba v New Yorku, Dubaji nebo Brně, a to za různého počasí, ve dne i v noci. Adrenalin, realističnost a nezapomenutelný zážitek z pilotování dopravního letadla je zaručen!
Pro milovníky historie jsou připraveny legendární letouny Spitfire a Messerschmitt Bf109, které vás okamžitě přenesou do éry Bitvy o Británii. Autentické kokpity s věrným manuálním řízením vám umožní prožít napínavé letecké souboje, útoky na bombardéry, nebo si to rovnou rozdáte tváří v tvář s druhým pilotem ve dvou propojených simulátorech.
Nejvíce adrenalinu je možné zažít v moderních stíhačkách F-16 a F/A-18! Jejich extrémní rychlost, citlivé ovládání a výbava v podobě naváděných raket na vzdušné i pozemní cíle slibují naprostou akci. Oblíbenou částí je také letecká akrobacie - připravte se na manévry, při kterých se ocitnete hlavou dolů! A pokud toužíte po skutečné výzvě, stíhačka F/A-18 zvládne i start a přistání na letadlové lodi - vrchol vojenského letectví.
Pokud hledáte dárek, který doslova bere dech, pak je tou pravou volbou nejnovější plně pohyblivý simulátor. Obdarovaný se ocitne přímo v ději - ucítí každou zatáčku, stoupání i pád. Brýle pro virtuální realitu zajistí dokonalý výhled z kokpitu, takže má pocit, že opravdu letí mezi mraky. Vybrat si může různé typy letadel a vrtulníků, takže o adrenalin, zábavu a nezapomenutelný zážitek rozhodně nebude nouze!
Po celou dobu je vždy k dispozici kvalifikovaný instruktor, který vás na začátku seznámí s kokpitem, dále vás provede celým letem a zodpoví všechny vaše dotazy. Můžete si s sebou vzít i doprovod, který může vše sledovat, fotografovat a natáčet. A pokud si nejste jistí, který simulátor by udělal největší radost, darujte Volný poukaz a výběr letounu nechte na obdarovaném!
Dárkové poukazy jsou k dispozici přímo na stránce www.budpilot.cz. Tak neváhejte a splňte někomu sen v podobě zážitku, který si opravdu užije!