Monogamie není jediná cesta ke štěstí, ukazuje nová studie o vztazích a lásce

Lidé žijící v otevřených či polyamorních vztazích jsou stejně šťastní jako ti v tradičních párech. Klíčem není struktura vztahu, ale komunikace a vzájemné porozumění. Nicméně studie v renomovaném časopise Journal of Sex Research připomíná, že většině lidí monogamní vztahy vyhovují.

Lidé, kteří nežijí v monogamních vztazích, jsou stejně šťastní v lásce jako ti, co mají jednoho partnera. Nejsou ale výrazněji spokojenější v sexu než tradiční páry. Zjistila to nová studie, o které píše server deníku The Guardian.

Mezi množství forem nemonogamních vztahů patří například polyamorie (vztah se dvěma a více partnery), otevřené vztahy a takzvaný swinging (střídání sexuálních partnerů v rámci skupiny lidí). Polyamorie je nejčastější - podle posledního průzkumu agentury YouGov ji zažil jeden z 25 Britů. Jeden ze 14 pak uvedl, že by byl otevřený ji vyzkoušet.

"Zatímco většině lidí monogamie vyhovuje, jiní nalézají spojení, naplnění a životní pohodu v nemonogamních vztazích," uvedl jeden z autorů studie Joel Anderson z univerzity La Trobe v australském Melbourne.

Výzkum podle něj naznačuje, že spokojenost ve vztazích není v jejich struktuře, ale v tom, jak lidé komunikují a vzájemně uspokojují svoje potřeby. "Pokud se lidé podporují v budování takových typů vztahů, které jim vyhovují, mají z toho užitek všichni," dodává Anderson.

Vědci také ve studii uvádějí, že většina ostatních výzkumů dopadla stejně; podle některých jsou naopak lidé spokojenější v monogamních vztazích, podle jiných je to obráceně.

Podobné výsledky, co se týče spokojenosti v lásce, pak výzkumníci zjistili i v oblasti sexuálního uspokojení. Některé studie sice tvrdí, že polyamorie nebo swinging jsou spojeny s větší spokojeností v sexu, podle nové studie v tom mezi monogamními a nemonogamními vztahy není rozdíl.

Výsledky platí pro heterosexuály i pro účastníky studie z řad LGBT+ komunity.

Studie byla v pondělí zveřejněna ve vědeckém časopise Journal of Sex Research. Tým vědců analyzoval data z 35 již publikovaných výzkumů, jichž se zúčastnilo více než 24 tisíc respondentů. Studie byly provedeny mezi lety 2007 a 2024, většina z nich v Severní Americe, Austrálii a části Evropy. Všichni účastníci výzkumů byli ve vztazích, v jiných než monogamních jich pak bylo v závislosti na studii od čtyř do 70 procent.