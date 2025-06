"Chcete-li pobavit boha, dělejte si plány." Venkovskou Ruiničku proměnila v sen

Když Zuzana Kaščáková poprvé spatřila svůj nynější dům, okamžitě věděla, že tady našla domov. A to i přesto, že nešlo o novostavbu, ani opravenou nemovitost připravenou k nastěhování. Naopak. Čekala ji kompletní rekonstrukce venkovského stavení. A tak do koupě šla s vědomím, že nepůjde o jednoduchý projekt. Právě v tom spočívala jeho hodnota a dnes už dva roky žije ve skvostu jménem "Ruinička".

"Každý dům, který jsem kdy rekonstruovala, byl pro mě projektem na celý život. Stejně tak i Ruinička," říká Zuzana - na Instagramu známá jako Zuzana Iconioo, která za svůj život absolvovala již několik rekonstrukcí.

Ruinička je klasické venkovské stavení ze smíšeného zdiva, obklopené zástavbou podobného charakteru. Kaščáková věděla, že chce zachovat původní ráz domu i místa. Nešlo jí jen o funkčnost, ale také o to, aby dům zůstal přirozenou součástí okolí.

Dispozice domu zahrnuje velkou kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, čtyři pokoje, dvě koupelny, samostatnou šatnu a technickou místnost.

Rekonstrukce bez stavební firmy

Rekonstrukce nemovitosti začala v roce 2022 a Zuzana ji od počátku vedla sama - bez stavební firmy, bez projektového vedení. Díky svým zkušenostem si vše troufla řídit sama a odborníky si vybírala individuálně. Sama se také postarala o návrhy a plánování. Avšak přiznává, že takový postup by nedoporučila každému.

"Mám na to dar. Dokážu si všechno představit, udržet v hlavě a vysvětlit řemeslníkům," říká. Materiály i vybavení vybírala sama, a přestože šlo o náročný projekt a Zuzana má vytříbený vkus, nenarazila na problémy s jejich dostupností. "To je na dnešní době skvělé - sehnat se dá téměř vše, co si vysníte," doplňuje.

Komplikace, duše a nároky

Zásadní komplikace přišla ve chvíli, kdy nebyly dodrženy termíny ze strany zedníků. Stavba se kvůli tomu zastavila na zhruba měsíc a půl. Problém nebyl v kvalitě práce, ale v návaznosti dalších řemesel, které kvůli zpoždění nemohly pokračovat.

Zuzana si však uvědomovala důležitost plánování, a proto už při podpisu kupní smlouvy začala hledat potřebné kontakty. Díky tomu stihla dům uvést do obyvatelného stavu do jednoho roku.

O projektu "Ruinička": Typ objektu: dům ze smíšeného zdiva Lokace: obec Sány ve Středočeském kraji Pozemek: 1 200 m² Zastavěná plocha domu: 120 m² Užitná plocha domu (přízemí): 100 m² Užitná plocha domu (podkroví): 60 m²

Co by na domě změnila? "Neměnila bych vůbec nic," říká rozhodně. Každý kout má svou hodnotu, a přestože majitelka nedokáže jednoznačně říct, který je její nejoblíbenější, v létě jasně vítězí terasa a zahrada - jak venkovní, tak podkrovní. A jedním z detailů, na který je Zuzana obzvlášť hrdá, je šindel z Thermojasanu na zadní části domu.

Chcete-li pobavit boha, dělejte si plány

Přestože se jedná o projekt na celý život, Zuzana připouští, že pokud by byly prostředky, do záchrany dalšího starého domu by se pustila znovu. "Není rekonstrukce jako rekonstrukce. Udělat ji poctivě a kvalitně je mnohem náročnější než postavit nový dům nebo rekonstruovat jen ‚na oko‘," tvrdí.

Na otázku, zda plánuje rozšířit své působení v oblasti interiérového designu, odpovídá s nadsázkou: "Chcete-li pobavit boha, dělejte si plány".