Chceme světlo! Na Letné u Bruselského pavilonu Expo 58 se objevil nápis připomínající pražské jaro

před 22 minutami

Heslo u bruselského pavilonu na Letné připomíná studentské protesty z roku 1967. Padesát let starý nápis obnovili umělečtí aktivisté v rámci festivalu Cultural Hijack.

Před padesáti lety, tedy na podzim roku 1967, se zhruba dvě tisícovky studentů vydaly na protestní pochod ze strahovských kolejí na Hrad. Událost se do české historie zapsala jako jedna z předzvěstí pražského jara 1968. Na památku této říjnové události nyní skupina umělců instalovala na budovu letenského Bruselského pavilonu Expo 58 nápis Chceme světlo!

Právě tuto větu skandovali studenti při pochodu v Nerudově ulici pod Pražským hradem, kde několik protestujících zadrželi příslušníci Sboru národní bezpečnosti.

Strahov následně obsadilo patnáct policejních aut, proti jejichž přítomnosti protestovala další skupina studentů. Přivolané posily lidových milic z Hrdlořez studenty brutálně napadly. Zmláceni byli všichni, bez ohledu na to, zda patřili mezi demonstranty či nikoliv.

Aktivisté připomněli akt protestujících studentů z roku 1967

Studenti, kteří během svého pochodu Malou Stranou skandovali "Chceme světlo!", pak toto heslo upevnili na zeď Bruselského pavilonu na Letné. Celou událost z roku 1967 nyní připomněl festival uměleckého aktivismu Cultural Hijack.

"Nevím, co by říkali tvůrci nápisu na jeho obnovení na zdi bruselského pavilonu. Možná by si mysleli, že je potřeba více akcí, jako je Cultural Hijack. Nebo snad že máme důvody k takovému zvolání tváří v tvář představě možného reverzního toku dějin," tvrdí autoři obnoveného nápisu.

Festival Cultural Hijack trval celkem tři měsíce a účastnili se ho čeští i zahraniční umělci. Jeho začátek se nesl ve znamení opakovaného happeningu Transfer (for Christo), který realizoval průkopník akčního umění Allan Kaprow se svými studenty. Současná verze se odehrála v holešovickém prostoru Továrna.

Projekt Cultural Hijack právě vrcholí mezinárodní konferencí CONTRAvention (6. až 9. září). Během ní se uskuteční řada workshopů a debat na téma umění a veřejný prostor.