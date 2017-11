Turistický Cancún hledá průzkumníka hotelů a klubů. Za práci snů dostane 219 tisíc korun měsíčně

před 53 minutami

Válení se na pláži, popíjení koktejlů, plavání se žraloky a chlubení se na sociálních sítích. Tak by se dala popsat náplň práce člověka, který se stane profesionálním průzkumníkem mexického letoviska Cancún. Za svou šestiměsíční práci zřejmě neutratí ani korunu a bude dostávat měsíční plat v přepočtu 219 tisíc korun. Přihlášky jsou přijímány do 17. prosince.

Cestovatelé, kteří milují válení se na pláži, popíjení koktejlů, hraní golfu a plavání se žraloky, by neměli zmeškat jedinečnou nabídku práce. Propagační stránka Cancun.com nabízí šestiměsíční, plně hrazený pobyt průzkumníkovi, který bude o svých zážitcích psát blog a příspěvky na sociální sítě. O práci snů informoval server Travel and Leisure.

Pozice se jmenuje Cancun Experience Officer a vybraný kandidát bude kromě plně hrazeného ubytování v luxusních resortech, aktivit a VIP vstupů do klubů dostávat navíc měsíční plat 10 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 219 tisíc korun.

Mít pas a čas

Podle vedoucího serveru Cancun.com Chada Meyersona, se průzkumník stane tváří a osobností mexického letoviska. Zájemci o práci by měli být zábavní, duchapřítomní, znalí uživatelé sociálních sítí, kteří dokážou vyprodukovat velmi kvalitní výstupy. Žádné předchozí zkušenosti na podobné pozici nejsou vyžadovány.

Ti, kteří by chtěli strávit půl roku na jihovýchodním pobřeží Mexika, musí v rámci přihlášky vytvořit minutové video popisující, proč by zrovna oni měli být tváří Cancúnu. Zájemcům musí být více než osmnáct let, musí vlastnit pas a mít čas od března do srpna 2018. Přihlášky jsou přijímány do 17. prosince.

Protože se předpokládá velká konkurence, prvních sto vybraných kandidátů bude informováno o postupu do dalšího kola v prosinci a budou muset splnit další úkol.

Pět finalistů práce snů bude oznámeno 17. ledna a na poslední kolo výběrového řízení poletí do samotného Cancúnu. Vítěz bude vyhodnocen posledního ledna 2018.

