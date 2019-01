Nejlepší hostel Evropy je v Praze. Vlastní ho Kanaďané, co přijeli před lety na výlet

The RoadHouse Prague se minulý týden stal nejlepším hostelem v Evropě a zároveň nejlepším hostelem pro sólo cestovatele. Místo s lukrativní adresou v srdci Prahy vlastní dva kamarádi, kteří si přáli, aby jejich prázdniny nikdy neskončily. Do hlavního města Česka přijeli před 11 lety na pár dní, nakonec zůstali natrvalo.

Kanaďané Kraig Cooper a Rod Medina se potkali v roce 2008 v pražském hostelu One na Žižkově. Rod pocházející z Montrealu tam tehdy pracoval, zatímco Kraig původem z Nanaima v něm plánoval složit hlavu na dva dny, které hodlal strávit objevováním Prahy. Krátký pobyt se však prodloužil na neurčito a dnes kamarádi provozují dva hostely v centru.

Jeden z nich, The RoadHouse Prague, získal minulý týden hned několik ocenění od cestovatelské platformy Hostelworld, a to v kategorii Nejlepší malý hostel a Nejlepší hostel pro sólo cestovatele.

"Je to velká pocta, protože je to největší cena, jakou lze v tomhle oboru získat. Jsme na ni velmi hrdí," říká Kraig. "Vždycky jsme se soustředili hlavně na to, abychom lidem dopřáli ten nejlepší zážitek, a najednou přišlo ocenění. Je to prostě ohromné," dodává jeho společník Rod na gauči ve společné místnosti malého hostelu v Náprstkově ulici.

Své první útočiště pro cestovatele otevřeli v roce 2012 po tříleté zkušenosti v oboru. Nedaleký The MadHouse Prague ve Spálené ulici o kapacitě 40 míst se zaměřuje především na ty, kteří přijeli do hlavního města za zábavou a třeba i ochutnáváním českých piv. "Založit hostel nebylo snadné a velmi nám pomohli naši čeští kamarádi z oboru. Zejména pak se zařizováním na úřadech," vypráví sympatičtí třicátníci v uvolněné atmosféře pátečního odpoledne.

"Máme zkrátka úžasný tým"

Zatímco místo pro hostel nedaleko Národní třídy mají pronajaté, pro dva roky starý The RoadHouse Prague s 20 lůžky zaměřený spíše na pohodové setkávání lidí si koupili byt přímo v srdci města. Kromě papírování je tak čekalo ještě vyřizování úvěru v bance. Hodiny strávené na úřadech, v bance, hobbymarketech i prodejnách nábytku se však vyplatily.

Oba dva hostely se totiž pyšní nejen cenami Hostelworld, ale především stovkami pozitivních recenzí. Cestovatelé častokrát vyzdvihují kromě čistoty a vybavení zejména sympatický personál.

Tým MadHouse a RoadHouse čítá na patnáctku lidí z různých zemí světa a majitelé si své zaměstnance a dobrovolníky nemohou vynachválit. "Poté co jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli, jsme jako první zavolali všem našim známým, kteří u nás kdy pracovali nebo nám pomáhali. Máme zkrátka úžasný tým," přesvědčuje Rod a Kraig mu přikyvuje.

Ocenění si nesmírně váží, ale podle nich na jejich práci nic moc nezmění. "Budeme dělat to, co dosud," říká Kraig. Zároveň oba připouští, že zájem o jejich ubytování možná díky ceně Hostelworld vzroste.

Chceme, aby hosté odjížděli s tím, že Praha je nejlepší město

Zmínka o The RoadHouse už se totiž dostala například i do britského deníku The Guardian nebo indonéského The Jakarta Post. "I nadále se budeme snažit, aby se naši hosté u nás měli co nejlépe a odjížděli s pocitem, že Praha je nejlepší město na světě," přesvědčuje Kraig.

Oba kanadští provozovatelé tvrdí, že nejhektičtější sezonu mají od dubna do října, lůžka ale obsadí i ve zbytku roku. Návštěvníci přijíždějí z celého světa, nejen z nejbližších evropských zemí, ale také z Austrálie či Kanady.

Stejně jako ostatní ubytovací zařízení, i Kraig s Rodem bedlivě sledují vývoj okolo Airbnb a přiznávají, že poskytování krátkodobého pronájmu trh značně proměnilo. "Pocítili jsme to, Airbnb rozhodně oslabilo ubytovací zařízení ve městě," myslí si Rod. "Ale koneckonců, my nabízíme společenský zážitek. Navíc si všímáme, že čím dál tím více sólo cestovatelů vyhledává hostely, aby byli v kontaktu s ostatními," dodává Kraig.

Seznamování umožňuje nejen design hostelu - malý byt se společnými prostorami a pokoje po čtyřech až osmi postelích, ale také množství akcí, jenž pořádají. Mezi ně patří třeba společné večeře a výpravy do barů, klubů nebo na koncerty.

O majitelích Kraig Cooper (34) Pochází z města Nanaimo v Britské Kolumbii, Kanadě. V Praze žije od roku 2008.

Vystudoval ekonomii a podnikání na University of Victoria v Britské Kolumbii.

"Po škole jsem se rozhodl cestovat a už se vlastně nikdy nevrátil."

Má rád živou hudbu, cestování a zábavu s přáteli.

Rodrigo Medina (35) Pochází z Montrealu, v Praze žije od roku 2008.

Vystudoval mezinárodní obchod a podnikání v Montrealu.

"Myslel jsem si, že půjdu do nějaké velké mezinárodní firmy, ale rád cestuju a trávím čas na prázdninách."

Miluje jídlo, živou hudbu, veškeré festivaly a poznávání nových lidí.

"Na dodržování klidu upozorňujeme i naše hosty"

Majitelé se nabízením večerního programu mimo hostel snaží vyhnout i případnému porušování nočního klidu v domě. "Jsme rádi, že můžeme být v téhle nádherné budově a nechceme dělat problémy. Proto na dodržování klidu upozorňujeme i naše hosty a pořádáme večerní program mimo hostel," popisují teď společníci na malém balkoně s výhledem do opečovávaného vnitrobloku.

Příchozím ale neukazují jenom nejlepší bary a hospody, ale také místa, která v běžných průvodcích nenajdou. "V Praze se děje pořád tolik věcí. Proč si třeba během zimy nejít zabruslit na Letnou? Konají se zde hudební nebo gastronomické festivaly… Pořád něco," vyjmenovává nadšeně Rod. Kraig jej doplňuje s tím, že svým hostům nabízí stejný styl zábavy, který by si vybrali se svými kamarády doma.

Doporučení, co ve městě neminout, se mohou návštěvníci dočíst na nástěnkách po celém bytě. Místa vybrali zaměstnanci i dobrovolníci, kteří v The RoadHouse pracují nebo pracovali. Samotní majitelé mají nejraději náplavku či Vyšehrad. Z restaurací pak U Medvídků, U Tří růží nebo Naše maso.

Neustále na prázdninách

Na otázku, proč si kdysi vybrali právě Prahu jako svůj nový domov, odpovídají, že si zde velmi rychle zvykli a cítili se jako doma. "Na Praze je prostě něco speciálního," tvrdí Kraig.

"Cítil jsem se tady neustále jako na prázdninách, přestože jsem pracoval. Je těžké vysvětlit, proč se tady cítím od začátku jako doma. Asi je to mix kultury a lidí, prostě všeho kolem," doplňuje jej Rod.

V České republice žijí oba dva již jedenáctým rokem a nějakou dobu zde zřejmě ještě zůstanou. "Otázku, jestli v Praze zůstaneme, slýcháváme často. Snažíme se do Kanady vracet pravidelně, takže rodina už od těchto otázek tak trochu upustila, zato se teď do nás pouští naši kamarádi," vypráví Kraig se smíchem.

"Teďka vážně, Praha se pro nás stala domovem, život tady milujeme a možná, až se jednou rozhodneme, že se přestěhujeme, pak se ženou pojedeme zpět do Kanady. Ale kdo ví, co bude," dodává rodák z města Nanaimo v Britské Kolumbii. To Rod přiznává, že se mu stýská po rodině, ale jestli se jednoho dne vrátí, zatím netuší. "Mám tady svou rodinu a bezva život. Jestli se někdy odstěhuju, nevím," dodává.

Tajemní zůstávají i v otázce, zda někdy v budoucnu otevřou další pobočku. "Pořád se to snažíme všechno vstřebat. Všechna ta ocenění jsou super a ukazují, že jsme odvedli skvělou práci, protože jsme tomu od začátku věřili. Všechno ostatní necháváme teď otevřené," vysvětlují.

