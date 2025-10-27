Magazín

Češi v ledové pasti Rysů. Proč se z nejkrásnějšího vrcholu Tater stává smrtící hrozba

Dan Poláček Nikola Bernard Dan Poláček, Nikola Bernard
před 1 hodinou
V polovině října, teprve před pár dny, Jaromír vyrazil z legendární tatranské Chaty pod Rysmi. A už se nevrátil. Po dvou dnech pátrání ho záchranáři našli mrtvého pod stěnou. Příčina tragédie? Uklouznutí a třísetmetrový pád. Jeho příběh není raritou. Zledovatělé řetězy, mlha a podceňování počasí dělají z Rysů jednu z nejkrásnější a zároveň nejnebezpečnějších oblastí Tater.
Turisti při výstupu na Rysy s masívem Mengusovských štítů v pozadí, Vysoké Tatry, Slovensko, 23. srpna 2018. Ilustrační snímek
Turisti při výstupu na Rysy s masívem Mengusovských štítů v pozadí, Vysoké Tatry, Slovensko, 23. srpna 2018. Ilustrační snímek | Foto: Aktuálně.cz / TASR/Profimedia

Na hraně Rysů alias hora plná zkoušek

Tatranský štít Rysy. Hora, která má tři vrcholy a tyčí se na slovensko-polské hranici. Ten nejvyšší do výšky 2496 metrů nad mořem. Kromě toho, že je majestátní, je také proměnlivá jako počasí, které ji obklopuje. Pro tisíce turistů je symbolem touhy po vrcholu, pro záchranáře často místem, kde končí sny - i životy. 

Posledním útočištěm před vrcholovým výšvihem je Chata pod Rysmi - nejvýše položená horská chata na Slovensku, stojící v nadmořské výšce 2 250 metrů. Odtud vede cesta přes Mengusovskou dolinu a dál do sedla Váha, kam stoupají turisté po zajištěném úseku s řetězy. Když je sucho, působí bezpečně. Stačí však déšť, mlha nebo tenká vrstva ledu a úsek se mění v past, kde i malá nepozornost může znamenat pád.

