Češi v ledové pasti Rysů. Proč se z nejkrásnějšího vrcholu Tater stává smrtící hrozba

Tatranský štít Rysy. Hora, která má tři vrcholy a tyčí se na slovensko-polské hranici. Ten nejvyšší do výšky 2496 metrů nad mořem. Kromě toho, že je majestátní, je také proměnlivá jako počasí, které ji obklopuje. Pro tisíce turistů je symbolem touhy po vrcholu, pro záchranáře často místem, kde končí sny - i životy.
Posledním útočištěm před vrcholovým výšvihem je Chata pod Rysmi - nejvýše položená horská chata na Slovensku, stojící v nadmořské výšce 2 250 metrů. Odtud vede cesta přes Mengusovskou dolinu a dál do sedla Váha, kam stoupají turisté po zajištěném úseku s řetězy. Když je sucho, působí bezpečně. Stačí však déšť, mlha nebo tenká vrstva ledu a úsek se mění v past, kde i malá nepozornost může znamenat pád.