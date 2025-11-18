Magazín

Česko si nezaslouží vlastní unikát? V Hamburku vzniká téměř totožná filharmonie

Hamburg State Opera se extrémně podobá české Vltavské filharmonii.
Vizualizace Hamburg State Opera Hamburk se brzy dočká nové operní budovy – a nepůjde o náhodu, že její podoba nápadně připomíná Vltavskou filharmonii, která má v příštích letech vyrůst v Praze. Obě stavby totiž navrhlo dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group (BIG). A podobnost obou budov je tak výrazná, že se stala tématem nejen laické debaty, ale i odborných diskusí. Není přílišná podoba na škodu?
Vizualizace budovy Vltavské filharmonie. Už první vizualizace vyvolaly silné reakce. A kromě kritiky někteří lidé ocenili dynamickou architekturu a mezinárodní ambici obou měst. Na sociálních sítích se totiž objevovaly komentáře typu: "S tou vodní plochou to má trošku Sydney vibe. Přijde mi to hezčí, ale člověk to musí vidět naživo, ilustrace můžou být zavádějící."
Vizualizace Hamburg State Opera Jiní zase s nadsázkou přemýšleli o tom, zda si města nemohou projekty vyměnit: "Nemůžeme si je vyměnit, když jsou tak podobné? Brala bych tu kulatou verzi." Právě zaoblenost se líbila většině laiků.
Vizualizace budovy Vltavské filharmonie. Studiu BIG se každopádně podařily hned dva zásadní úspěchy: vyhrálo soutěž na Vltavskou filharmonii i na Hamburg State Opera neboli Státní operu v Hamburku, která má vzniknout na poloostrově Baakenhöft v čtvrti HafenCity. Návrh hamburské opery pracuje s motivem teras připomínajících zvukové vlny a tvořících jakousi spirálu střešních zahrad. Zobrazit 19 fotografií
Foto: Vizualizace Státní opery v Hamburku - Bjarke Ingels Group
nib nib
před 4 hodinami
Hamburk se brzy dočká nové operní budovy – a nepůjde o náhodu, že její podoba nápadně připomíná Vltavskou filharmonii, která má v příštích letech vyrůst v Praze. Obě stavby totiž navrhlo dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group (BIG). A podobnost obou budov je tak výrazná, že se stala tématem nejen laické debaty, ale i odborných diskusí. Není přílišná podoba na škodu?

Už první vizualizace vyvolaly silné reakce. A kromě kritiky někteří lidé ocenili dynamickou architekturu a mezinárodní ambici obou měst. Na sociálních sítích se totiž objevovaly komentáře typu: "S tou vodní plochou to má trošku Sydney vibe. Přijde mi to hezčí, ale člověk to musí vidět naživo, ilustrace můžou být zavádějící."

Jiní zase s nadsázkou přemýšleli o tom, zda si města nemohou projekty vyměnit: "Nemůžeme si je vyměnit, když jsou tak podobné? Brala bych tu kulatou verzi." Právě zaoblenost se líbila většině laiků.

Související

Proměněné návrhy Vltavské filharmonie. Co architekti upravili kvůli připomínkám?

Vltavská filharmonie, návrh
31 fotografií

Studiu BIG se každopádně podařily hned dva zásadní úspěchy: vyhrálo soutěž na Vltavskou filharmonii i na Hamburg State Opera neboli Státní operu v Hamburku, která má vzniknout na poloostrově Baakenhöft v čtvrti HafenCity. Návrh hamburské opery pracuje s motivem teras připomínajících zvukové vlny a tvořících jakousi spirálu střešních zahrad. Návštěvníci budou moci obejít celou budovu a užít si výhled na město i přístav - podobně jako v Praze, kde má veřejně přístupná střecha nabídnout panoramata na Holešovice i centrum.

Souboj dvou táborů

Budovy sdílejí výrazný vizuální jazyk: otevřenost vůči veřejnosti, pochozí zelené střechy a práci s krajinou. Tato podobnost vyvolala protichůdné reakce i mezi odborníky. Architekt a pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček ji považuje za přirozený tvůrčí rukopis, podobný tomu, jaký mívali Ludwig Mies van der Rohe nebo Frank Lloyd Wright. Podle něj jde tak o "silnou tvůrčí linii", nikoli o slabinu.

Část veřejnosti to ale vnímá jinak. "Ach jo, to je dobrý archirecyklát," zněl jeden z komentářů, který získal spoustu označení "To se mi líbí" od ostatních uživatelů sociálních sítí. Objevuje se i kritika, že v Praze má vzniknout "vlajková" kulturní stavba - ne variace na projekt v sousední evropské metropoli. Podle některých odborníků, mezi které patří i historička umění a šéfredaktorka Elle Decoration Eva Slunečková, by měla mít Praha jedinečnou kulturní stopu, nikoli podobu, kterou lze snadno zaměnit.

Odlišné zdroje a stavba

Kontrastní jsou také finanční modely obou projektů. Zatímco pražská Vltavská filharmonie má podle aktuálních propočtů stát téměř 17 miliard korun a počítá s vícezdrojovým financováním (město, stát a soukromé subjekty), stavbu hamburské opery z větší části pokryje nadace miliardáře Klause-Michaela Kühneho. Město Hamburk se podílí částkou 147,5 milionu eur, hlavně na úpravách lokality. Samotná výstavba má podle dostupných údajů stát přibližně 330 milionů eur.

Pokud vše dopadne tak, jak má, Pražská Vltavská filharmonie by měla vzniknout o kousek dřív: má za sebou podrobnou architektonickou studii, získala kladné stanovisko EIA a nyní vzniká dokumentace pro stavební povolení. Stavět by se mělo začít v roce 2027, dokončení se plánuje kolem roku 2033. 

V Hamburku se stavět začne nejdříve v roce 2030 a hotovo by mělo být o čtyři roky později. Město tak získá další výraznou kulturní dominantu jen kousek od již existující Labské filharmonie.

Sourozenci, dvojčata, či originál?

Stále však visí ve vzduchu zásadní otázka: může být Praha opravdu pyšná na filharmonii, která bude podobná té hamburské? Podle jedněch je taková vizuální příbuznost přirozeným projevem silného architektonického stylu, podle druhých jde o promarněnou šanci, protože Praha měla dostat něco skutečně jedinečného.

Půjde tedy o dvojčata, sourozence, nebo dva svébytné originály, které spojuje jen společný architektonický rukopis? Na odpověď si budeme muset počkat, až obě stavby skutečně vyrostou - a lidé je uvidí naživo, ne jen na vizualizacích.

Zdroje: Czech Crunch, Echo24

VIDEO: Pleskot: Filharmonii potřebujeme, abychom si oddechli od třicetiletého traumatu (20. 5. 2022)

„Podařilo se vytvořit jedinečnou stavbu, která není barákem, ale prostorem,” říká o projektu budovy Vltavské filharmonie architekt Josef Pleskot. | Video: Michael Rozsypal
Prohlédnout si 19 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Do Síně slávy Českého slavíka vstoupí zpěvák a skladatel Vladimír Mišík

Do Síně slávy Českého slavíka vstoupí zpěvák a skladatel Vladimír Mišík

Dvojčata Kesslerova zemřela asistovanou sebevraždou. Tančila po boku Sinatry

Dvojčata Kesslerova zemřela asistovanou sebevraždou. Tančila po boku Sinatry

Jeskyně smrti znovu ožívá. Zapečetěná Nutty Putty se otevírá díky virtuální realitě

Jeskyně smrti znovu ožívá. Zapečetěná Nutty Putty se otevírá díky virtuální realitě
Přehled

Co se děje, když se zhasne? Do kin půjde nová komedie s Hřebíčkovou a Kotkem

Co se děje, když se zhasne? Do kin půjde nová komedie s Hřebíčkovou a Kotkem
1:28
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem Vltavská filharmonie Česká filharmonie architektura Praha Česká republika Německo Hamburk stavba podoba design kritika

Právě se děje

před 6 minutami
Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu Libanonu zabil 11 lidí, uvedl Bejrút

Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu Libanonu zabil 11 lidí, uvedl Bejrút

Izraelská armáda úder vzápětí potvrdila a uvedla, že jeho terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás.
před 52 minutami
Sněmovna reprezentantů USA schválila návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Sněmovna reprezentantů USA schválila návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Prezident Donald Trump už slíbil, že tento právní předpis podepíše, pokud ho schválí Kongres.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiš slíbil Pavlovi seznam ministrů příští týden. Prezident plánuje další kroky

ŽIVĚ
Babiš slíbil Pavlovi seznam ministrů příští týden. Prezident plánuje další kroky

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Možná jednou po Babišovi převezme Agrofert. Už v něm pracuje. A on je na ni pyšný

Možná jednou po Babišovi převezme Agrofert. Už v něm pracuje. A on je na ni pyšný

Vivien Babišová začala od "píky", seznamuje se s Agrofertem, za který také promluvila mezi mladými lidmi.
před 1 hodinou

Češi v Lize mistrů končí. Brnu ani Spartě výhry k odvrácení vyřazení nestačily

České kluby už v hokejové Lize mistrů dohrály. Brno sice v odvetě osmifinále porazilo švédskou Luleu 5:3 a Sparta švýcarský Zug 3:2, po debaklech v prvních zápasech na hřištích soupeřů ale v soutěži…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinská armáda ohlásila úspěšný útok střelami ATACMS na cíle v Rusku

ŽIVĚ
Ukrajinská armáda ohlásila úspěšný útok střelami ATACMS na cíle v Rusku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
"Pěkný koncert, žádné hovadiny." Fico nabídl legendu a guláš, opozice protestovala
9 fotografií

"Pěkný koncert, žádné hovadiny." Fico nabídl legendu a guláš, opozice protestovala

Slovensko si připomnělo 36. výročí sametové revoluce protesty proti vládě, lidi neodradil ani silný déšť a vítr. Fico naopak uspořádal akci v Nitře.
Další zprávy