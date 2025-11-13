Magazín

Který vyhraje? Prozkoumejte české skvosty, které soutěží o cenu za architekturu

Který vyhraje? Prozkoumejte české skvosty, které soutěží o cenu za architekturu
NOOX Living, Brno. "Přestavba stávajících nevyužitých prostor v přízemí bytového domu na tři jednoduché bytové jednotky."
Ateliér, Stříbrná Skalice. "Jde o sympatickou stavbu, která je ve své jednoduchosti velmi výrazná," píše porota.
Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů. Žlutý kopec v Brně. "Zpřístupnění stávajících inženýrských staveb i otevření skrytého světa."
Rodinný dům Polanka nad Odrou. "V jednoduchosti je krása – jde o rodinný dům s jasnou strukturou a půdorysem. Sympatický a praktický." Zobrazit 25 fotografií
Foto: Boysplaynice
Vojtěch Štěpán
před 37 minutami
Ve čtvrtek večer se chystá vyhlášení prestižní soutěže Česká cena za architekturu 2025. Prozkoumejte nominované návrhy. Uhodnete, který vyhraje?
Prohlédnout si 25 fotografií
 
Listopadové Leonidy rozzáří sváteční oblohu. Meteorický déšť inspiroval i Poea

Listopadové Leonidy rozzáří sváteční oblohu. Meteorický déšť inspiroval i Poea

Nenáviděli se na bojišti, v hudbě i na hřišti. Kdo vedl lítý boj na život a na smrt

Nenáviděli se na bojišti, v hudbě i na hřišti. Kdo vedl lítý boj na život a na smrt
Přehled

Od soustruhu k NASA. Tomáš Guryča z Uherského Hradiště vyvíjí továrnu na oběžné dráze

Od soustruhu k NASA. Tomáš Guryča z Uherského Hradiště vyvíjí továrnu na oběžné dráze

Stála tam 25 let. Praha 1 nechala odstranit sochu před Stavovským divadlem

Stála tam 25 let. Praha 1 nechala odstranit sochu před Stavovským divadlem
Česko - San Marino 0:0. Trápení i s nejhorším týmem světa, Vitík měl být vyloučen

ŽIVĚ
Česko - San Marino 0:0. Trápení i s nejhorším týmem světa, Vitík měl být vyloučen

Sledujte online přenos z přípravného fotbalového utkání mezi Českem a San Marinem.
před 37 minutami

Který vyhraje? Prozkoumejte české skvosty, které soutěží o cenu za architekturu

Který vyhraje? Prozkoumejte české skvosty, které soutěží o cenu za architekturu
Prohlédnout si 25 fotografií
NOOX Living, Brno. "Přestavba stávajících nevyužitých prostor v přízemí bytového domu na tři jednoduché bytové jednotky."
Ateliér, Stříbrná Skalice. "Jde o sympatickou stavbu, která je ve své jednoduchosti velmi výrazná," píše porota.
Aktualizováno před 47 minutami
Násilí osadníků na Západním břehu odsoudil i izraelský prezident Herzog

Násilí osadníků na Západním břehu odsoudil i izraelský prezident Herzog

Obavy kvůli růstu násilností na Západním břehu vyjádřil ve středu podle agentury AP i americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Aktualizováno před 53 minutami
Předvídal krach Jágra, pak pro něj žádal mimořádnou poctu. Zemřel slavný Američan

Předvídal krach Jágra, pak pro něj žádal mimořádnou poctu. Zemřel slavný Američan

Ve věku 75 let zemřel americký novinář Larry Brooks. Ve čtvrtek ráno prohrál boj v rakovinou.
MUDr. Pavel Vepřek

Komentář: Řev jako u EET. Kdo a proč torpéduje digitalizaci ve zdravotnictví

Aktualizováno před 1 hodinou
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

ŽIVĚ
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Listopadové Leonidy rozzáří sváteční oblohu. Meteorický déšť inspiroval i Poea

Listopadové Leonidy rozzáří sváteční oblohu. Meteorický déšť inspiroval i Poea

Listopadová obloha se opět chystá zazářit, a to už během svátečního večera. Okolo 17. listopadu totiž vrcholí meteorický roj Leonidy.
