Kytaristovi Rolling Stones museli lékaři kvůli rakovině odoperovat část plic

AKTUALIZOVÁNO 6. 8. 2017

Kytarista slavných Rolling Stones Ronnie Wood podstoupil v květnu operaci kvůli rakovině plic, píší o tom britská média. Sedmdesátiletý britský hudebník to řekl v rozhovoru, který vyšel v neděli v týdeníku The Mail on Sunday. Lékaři mu odoperovali část plic a později konstatovali, že nemoc se dále nešíří. "Nyní jsem v pořádku. Ale chodím každé tři měsíce na kontroly. Přišli na to včas," řekl Wood v rozhovoru. Nádor Woodovi lékaři odhalili při rutinní prohlídce. V rozhovoru se svěřil také s obavami, které ho provázely, když čekal na výsledky. "Byl jsem připraven na špatné zprávy, ale také jsem věřil, že to dobře dopadne," řekl a dodal, že kromě něj a lékařů o nemoci nikdo nevěděl.

Související