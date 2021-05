Britský princ Michael nabízí zajištění kontaktů v Kremlu, tvrdí ostrovní média

Hokejové kluby Columbus a Arizona se po skončení základní části NHL a marné snaze dostat se do play off rozhodly ke změně trenéra. V Columbusu skončil po šestiletém angažmá John Tortorella, tým Coyotes už do nové sezony nepovede Rick Tocchet, který na střídačce Arizony strávil čtyři roky.

Vedení Blue Jackets den po zápase s Detroitem oznámilo, že po vzájemné dohodě s Tortorellou neprodlouží smlouvu. Dvaašedesátiletý kouč dovedl po svém příchodu Columbus čtyřikrát za sebou do play off, v prvních 15 sezonách od vzniku klubu přitom tým do vyřazovacích bojů prošel jen dvakrát.

Letos se mužstvu nedařilo a od posledního místa v Centrální divizi ho nemohla zachránit ani závěrečná výhra 5:4 v prodloužení nad Detroitem. Do bojů o Stanleyův pohár nepostoupil Columbus poprvé od roku 2016.

Tortorella nasbíral během 20 sezon v NHL 673 vítězství, což z něj dělá nejúspěšnějšího amerického trenéra ligy. V roce 2004 dovedl Tampu Bay k zisku titulu, působil i v New York Rangers a ve Vancouveru.

O pět let mladší Tocchet dovedl Arizonu v Západní divizi na 5. místo. "Po setkání s Rickem jsme se dohodli, že změna kouče je v nejlepším zájmu klubu," uvedl generální manažer Bill Armstrong. Za čtyři roky pod Tocchetovým vedením prošli "Kojoti" do bojů o Stanley Cup jen loni.