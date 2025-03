Nedostatek financí je nezastavil. K vysněnému bydlení jdou postupně po krůčcích

Na dobré věci si člověk musí počkat a tenhle takzvaný "byt v rovnováze" je toho skvělým příkladem. Předpokládaný rozpočet rekonstrukce byl vyšší, než majitelé očekávali. Místo toho, aby na dokončení přestavby spěchali a sáhli po levnějších materiálech, rozhodli se být trpěliví a postupně našetřit na vysněné bydlení.

Velkorysá dispozice nebyla dostatečně a funkčně využita, proto celá nemovitost o velikosti téměř 150 metrů čtverečních prošla celkovou rekonstrukcí. Původně nesmyslně rozdělený bubenečský byt architekti vystupující pod značkou Stibitz & Stibitz společně s interiérovou designérkou fungující pod jménem House of Darcy proměnili v příjemně laděné bydlení, které splňuje požadavky klientů i současné standardy.

Hlavním cílem bylo vytvořit vzdušný a prosvětlený společný prostor s několika funkčními zónami. Aby tato multifunkční místnost mohla vzniknout, tvůrci realizace nechali staré zdi zbourat a naopak nové postavit. Ze šesti samostatných pokojů tak vytvořili tři spací zóny, víceúčelový prostor, pracovnu, dvě koupelny, šatny a technickou místnost.

Příjemný dostatek místa poskytuje slunný společenský pokoj tvořený z obývací, kuchyňské a jídelní části, který je orientován do ulice. Zbytek bytu, do kterého se vchází rozlehlou halou, je rozdělen spíše na menší pokoje. Ty se obracejí do vnitrobloku a poslouží jako soukromé skrýše všech členů domácnosti.

Na kvalitu si počkali

Předpokládaný rozpočet na rekonstrukci i vybavení byl vyšší, než si klienti mohli dovolit. Ačkoliv se majitelé těší na úplné dokončení nového domova, opustit od kvalitních materiálů a narychlo koupit levné varianty jim nedává smysl. Proto se rozhodli být trpěliví a většinu zamýšlených řešení tak s architekty a designérkou realizují postupně.

"Klienti se nastěhovali do částečně zařízeného bytu s hotovou kuchyní, koupelnami a šatnami. Později došlo k realizaci krbové stěny, ložnice, předsíně a pracovny. Dětské pokoje ještě na svůj čas čekají," tvrdí tvůrci rekonstrukce, kteří si přejí zvítězit v soutěži Interiér roku, kde o ceny hned v několika kategoriích zabojují architekti a interiéroví designéři z Česka a Slovenska. Výherci budou vyhlášeni již 29. dubna v pražském Centru současného umění DOX.

Harmonie a opakování prvků

V interiéru pracují s pečlivě zvolenou paletou kvalitních a přírodních materiálů. Všechny místnosti pomyslně spojuje dřevěná parketová podlaha, která do bytu společně s harmonickými barvami přináší teplo.

V barevném schématu hraje prim především cihlově červená, které příjemně akcentuje s jemnými tóny kuchyně, sedacího nábytku a dekorací. Kuchyňská část je doplněna subtilní bílou pracovní deskou. Tlumený obklad nad linkou byl zvolen i na kuchyňském ostrůvku a krbu, ovšem ve výrazně tvarované variantě, která podle tvůrců dobře funguje s oblými rohy.

Vertikální maloformátový obklad se v bytě opakuje v koupelnách, na toaletě a v technické místnosti. Naproti harmonicky laděné kuchyni se nachází krbová stěna, která má s kuchyňskou částí kontrastovat. Její součástí je knihovna s polstrovanou lavicí, vitrína na sklenice a televizní obrazovka.

Tyto trendy architekti milují

V posledních letech se obrovským trendem stalo teraco, které nechybí ani v tomto velkorysém pražském bytu. Velkoformátovou teracovou dlažbu z Portugalska zvolili do koupelen, technické místnosti a kuchyňské části. Kamenná dlažba se objevuje také u horní desky koupelnových skříněk, v policích a nikách. Tento materiál se stal hitem, protože do interiérů přináší barevné akcenty, které se dobře doplňují. Zároveň slouží jako výrazný a zábavný prvek, díky kterému se lze celkem lehce zbavit možné fádnosti.

Stejně jako teraco je velkým trendem také tvarování do oblouků a obloučků, které se v této realizaci vyskytuje prakticky ve všech rozměrech. "Prvotním impulzem byl stávající portál mezi předsíní a původní chodbou - jeho zaoblené rohy opakujeme v průchodu mezi kuchyní a chodbou, v podlaze salonu, na kuchyňském ostrůvku i u krbu. Nové podhledy doplňuje neodmyslitelný fabion," tvrdí s tím, že podstatnou součástí realizace byl důraz na všechny detaily. Proto si dali záležet jak na zásuvkách a vypínačích, tak na výběru textilií, uměleckých děl a svítidel.