Paneláková garsonka o 33 metrech čtverečních: Díky rekonstrukci se v ní dá plnohodnotně bydlet

před 10 hodinami

Dožívající interiéry panelákových bytů potřebují nová řešení v duchu současných požadavků a jejich rekonstrukce bývají pro architekty velkou výzvou. Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se do jedné pustili. Na přání klienta zrekonstruovali garsonku o třiatřiceti metrech čtverečních. Kultivovaným zásahem se podařilo do minimálního prostoru vměstnat vše, co je potřeba k plnohodnotnému životu.

Architektonické studio 0,5 Pavla Nového a Víta Svobody má na svém kontě celou řadu rekonstrukcí malometrážních bytů. A právě z tohoto důvodu je oslovil i majitel panelákové garsonky, která má výměru pouhých třiatřicet metrů čtverečních, zato ale nádherný výhled na Prahu. "Při řešení malometrážních bytů je důležité zachování volného prostoru pro aktivity obyvatele. Našli jsme několik osvědčených postupů, jak toho docílit. Je to jednak sjednocení podlahy, použití jednotných materiálů a navržení vestavného nábytku," přibližují architekti. Základem je rovněž sdružování několika funkcí do jednotných bloků. V bytě jsou instalovány tři hlavní úložné prostory. První je za vstupními dveřmi, ten pojímá pračku a šatnu. Šatna je určena převážně pro sezonní oděvy. Povrch skříně tvoří zrcadlo, které je instalováno na celou výšku, a tak opticky zvětšuje vstupní prostor. Tím se vchází do koupelny s toaletou a sprchou. Druhá vestavná skříň přechází ze vstupní chodby do obytného prostoru. Tvoří ji části pro ukládání obuvi, které dále pokračují šatní skříní a prostorem na osobní věci. Třetí úložný prostor bytu je pod postelí. Na obytnou část navazuje kuchyň s vestavěnou troubou, výsuvným skladovacím systémem a lednicí. "V obytném prostoru jsme spojili funkce přípravy pokrmů a trávení volného času. Pro nové uspořádání bytu, odpovídající požadavkům investora, bylo nutné změnit původní pozici kuchyně," vysvětlují dále architekti. Velkorysý balkon přístupný z obytného prostoru je přes celou délku bytu a v létě umožňuje příjemný odpočinek s panoramatickým výhledem na Prahu. Minimální rozměry garsoniéry jsou vytěženy v maximální možné míře. Interiér dává možnost pro co největší využití volného prostoru. Cílem přestavby bylo mimo jiné vytvořit byt uzpůsobený plnohodnotnému životu, který neslouží jen k přespávání. "Rekonstrukce bytů v panelových domech jsou v současné době pro architekty velkou výzvou a žádaným úkolem. Dožívající interiéry bytů hledají nová řešení v duchu současných požadavků," uzavírá dvojice architektů.

autor: pej | před 10 hodinami

Související





Hlavní zprávy