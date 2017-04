Britští školáci se učí střílet, stahovat králíky a chovat ovce. Rodiče jsou z výuky nadšení

před 1 hodinou

S neobvyklým přístupem k výuce přišel v anglickém Eastbourne před dvanácti lety Mike Fairclough. Díky venkovním aktivitám, které učí děti přežít v přírodě i starat se o zvířata, se mu podařilo pozvednout úroveň žáků a zároveň nadchnout jejich rodiče.

Škola West Rise Junior School v anglickém městě Eastbourne se rozhodla pojmout výuku dětí na základní škole trochu neobvykle.

Místo celodenního sezení ve třídách a šprtání z knížek je bere učitel Mike Fairclough pravidelně ven na školní pozemek. Zde jim ukazuje, jak chovat a lovit zvířata, připravovat maso nebo vyrábět luky a šípy z větví. Reportáž o škole života přinesl britský televizní kanál Channel 4.

Výuka vypadá jako vystřižená z příběhů o Harrym Potterovi a jejich dlouhovlasý učitel Mike Fairclough zase jako hrdina seriálu Hra o trůny. Ve svém černém medvědím kožichu a odrbaných džínách ze 70. let se po školním pozemku prohání na čtyřkolce. Kromě něj a dětí se po pozemku potulují taky buvoli, krocani, kozy či stádo ovcí.

Stahování zvířecí kůže, střelba na hliněné holuby

Nezletilé děti se pod učitelským dohledem v jihoanglickém městě učí střílet na hliněné holuby, stahovat králičí kůži… zkrátka objevovat svět bez Googlu.

Ačkoliv někteří rodiče a aktivistické skupiny by mohli namítat, že stahování zvířecí kůže, vaření masa a obhospodařování zvířat není práce pro děti na základní škole, Fairclough tvrdí, že "nejnebezpečnější věcí, kterou můžete dětem udělat, je neukázat jim riziko a nebezpečí".

Alternativní vyučující však od dětí kromě hraní vyžaduje i tvrdou disciplínu. "Nenechte se zmást jeho hippie vzhledem, od dětí vyžaduje dobré chování," uvedla televizní reportérka Fatima Manjiová. A dodala, že Fairclough věří, že tato venkovní dobrodružství mění děti k lepšímu.

"Míváme hodiny o zbraních, střílíme na terč, ale vše děláme zodpovědně," sdělil také učitel v rozhovoru pro The Telegraph. O tom, že jeho neobvyklá metoda zabírá, svědčí i to, že škola se za posledních dvanáct let, kdy Fairclough do Eastbourne nastoupil, rapidně zlepšila nejen v regionálním, ale také celonárodním hodnocení.

"Jestliže se děti těší do školy, jsou-li inspirovány a nadšené pobytem venku, pak to má dopad na chování ve třídě," vysvětlil Fairclough.

Školu dětem závidí i jejich rodiče

Z reportáže vyplývá, že dětem se neobvyklý přístup zamlouvá. Jeden chlapec dokonce prohlásil, že lekce střílení mu změnila pohled na zbraně. "Je to zřejmě nejlepší škola, v jaké jsem kdy byl," dodal.

Rodiče dětí, které školu navštěvují, za Faircloughem stojí. V rozhovoru pro The Telegraph uvedl, že nejčastěji mu říkají, že by si přáli, aby také mohli chodit do takovéto školy.

Kolektiv se skládá z dětí z různých sociálních sfér, na zabahněných pozemcích, v gumácích, škubající mrtvé holuby jsou však všechny stejně nadšené.

