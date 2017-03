Jsme první generace rodičů, jež řeší potomky v kyberprostoru, říká režisérka snímku Děti online

před 49 minutami

Zachyho kanál na YouTube sledují desítky tisíc diváků. Oskar stráví hraním počítačových her i pět hodin denně. A Nikola poznala i odvrácenou tvář sociálních sítí. Česká režisérka předkládá příběh generace, která se narodila do internetového světa, a rodičů postavených před nové výzvy. "Řada rodičů ani pedagogů netuší, co děti na internetu dělají, a neznají místa v kyberprostoru, kde se pohybují," varuje režisérka Kateřina Hager.

Tématem trávení volného času na internetu se česká režisérka Kateřina Hager zabývala dva roky. Zajímala se o postoj samotných dětí, jejich rodičů i odborníků.

"Vnímala jsem debaty rodičů neustále se točících kolem tématu děti a přístupu k internetu a digitálním technologiím. Uvědomila jsem si, že jsme první generací rodičů, která tyhle otázky musí řešit. Nemůžeme se poradit s tou předešlou generací, nemůžeme vycházet z jejich zkušeností," přiblížila režisérka okolnosti, za nichž snímek Děti online vznikal. Dokument měl celosvětovou premiéru v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2017.

Snímek o tzv. generaci Z nechce kritizovat, ale spíše podnítit debatu a reflektovat zájmy dnešních dětí a dospívajících, pro které je internet neoddělitelnou součástí jejich každodenního života. Celkem tři příběhy a tři hlavní protagonisté přibližují různé části kyberprostoru a zkušenosti s nimi spojené.

"Uvědomila jsem si, že pokud chceme, aby děti užívaly technologie rozumně, je potřeba nejprve vědět, co je na internetu baví, kde tráví čas a čemu se věnují. Teprve potom se můžeme bavit o tom, zda je toho času hodně, nebo málo," uvedla pro Aktuálně.cz Hager.

Youtuber Zachy: Lidi baví sledovat soukromí někoho jiného



Na internetu lze podnikat celou řadu aktivit. Děti ze základní školy na začátku filmu uvádějí, že nejvíce je baví sledování videí, hraní počítačových her a Facebook.

Fenoménu youtuberství se věnuje první část dokumentu. Jejím aktérem je dvanáctiletý Lukáš Zachara alias Zachy. Jeho kanál má v současné době více než 130 tisíc odběratelů, sám sobě připisuje roli baviče.

"Youtubeři točí něco, co je opravdu zajímá. V televizi si můžete vybrat program, který vás zajímá, ale ne vždycky. Nejvíc lidi asi baví to, že se můžou koukat na soukromí někoho jinýho. V televizi herci moc nepropůjčují soukromí, ale youtubeři hodně komunikují přes sociální sítě a i na akcích," popisuje ve filmu Zachy.

Točit i stříhat se naučil sám prostřednictvím internetu a přístupem pokus omyl. Přestože je mimořádně úspěšný, YouTube bere jako koníček, prioritou je pro něj škola.

Sama režisérka byla překvapena jeho vyspělostí a vysokou inteligencí. "Lukáš pro mě znamenal jasnou volbu, protože se jednalo o velmi výraznou osobnost. Měl výborné vyjadřovací schopnosti a na dítě svého věku dokázal velmi dobře reflektovat okolní svět," popisuje Hager.

Ocenila také jeho technické dovednosti. "Lukáš je technicky zdatný tak, že bych si ho někdy přizvala do štábu i jako pomocného střihače nebo asistenta kameramana. Během natáčení si od nás půjčoval objektivy a hrozně toužil je vyzkoušet. Viděla jsem na něm jeho vášeň pro kreativitu a techniku."

U hraní her se přemýšlí, na rozdíl od televize

O pokročilých technologických dovednostech generace Z vypovídá i druhý příběh o hráčích počítačových her. Štáb nechává diváka nahlédnout do rodiny třináctiletého Oskara, který většinu svého volného času tráví zavřený v pokoji u svého notebooku, na kterém se svými přáteli "paří" online hry.

Sám Oskar se hájí tím, že u hraní her se - na rozdíl u televize - přemýšlí. Rodiče se jeho aktivity na počítači snaží regulovat. "Nemůžeme tomu bránit, taková je doba, ale musíme to hlídat," říká do kamery Oskarova matka.

Spolu s dalšími chlapci i dívkami se účastní tábora, který se zaměřuje právě na děti se zálibou v technice a hraní her. Kromě nočního hracího maratonu mají možnost vyzkoušet si programování nebo opravování počítačů.

"Pokusili jsme se dětem nastavit zrcadlo a nechat je samotné uvažovat o tom, kde jsou hranice zábavy a kde je počátek závislosti," popsala režisérka. "Na druhou stranu jsme se na táboře setkali i s dětmi, které již od dvanácti let opravují počítače a přivydělávají si tím. Převyšují tak většinu dospělých s jejich základními uživatelskými znalostmi," dodává.

Hrozby kyberprostoru

Kyberprostor však kromě mnoha pozitiv a příležitostí přináší také hrozby, na něž nejsou děti, rodiče ani školy dostatečně připraveny. "Až teprve v rámci rešerší jsem se dozvěděla od odborníků na bezpečnostní rizika, která hrozí dětem na internetu, že vnímají jako problém nebezpečí sextingu a cyber grooming, což pro mě byly nové pojmy," vysvětluje režisérka.

Sexting je označení pro posílání zpráv, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem, cybergrooming odkazuje na vydávání se za jinou osobu, s cílem vylákat nezletilého komunikujícího a sexuálně ho obtěžovat či zneužít.

"Začala jsem se tomuto tématu věnovat hlouběji a v rámci rešerší jsem narazila na to, že v České republice došlo několikrát k rozsáhlým případům cybergroomingu, kdy dívky poskytly svoje fotografie a následně byly vydírány," dodala Hager.

Po usilovném hledání se režisérce podařilo zkontaktovat dvě z obětí kybernásilí a jedna z nich - Nikola - souhlasila s mluvením na kameru. Díky odvaze aktérky třetího příběhu se divák dozvídá, jak se i ze zpočátku nevinného povídání s neznámým uživatelem na sociálních sítích může vyklubat teror.

"Když jsem si četla o případech cybergroomingu a sextingu, velmi mě překvapilo, že pod řadou článků se objevily komentáře ve smyslu, že si za to ty holky můžou samy, že posílají nahaté fotky, tak se nemůžou pak divit. To je zcela mylný náhled na problematiku. Část flirtování, kam patří i posílání fotek v rámci vztahu, se přesunula do kyberprostoru. A místo shazování viny by si rodiče i pedagogové měli uvědomit, že to je něco, o čem je potřeba s dětmi mnohem víc mluvit a před důsledky je varovat," vysvětlila dokumentaristka záměr třetího příběhu.

Kyberšikana je nebezpečná, má tisíce diváků



Zapomínat podle autorky dokumentu nelze ani na kyberšikanu, které čelí také například úspěšný youtuber Zachy. Patří sem tzv. hejtování (vyjadřování negativních emocí) či zesměšňování. Připomněla, že existuje řada příkladů dětských sebevražd způsobených právě kyberšikanou. "Kyberšikana může být mocnější, protože má obrovský počet diváků. Když vás někdo uráží na kanálu, který má deset tisíc odběratelů, tak jdete spát s tím, že tolik lidí to vidělo a může si to myslet," upřesnila Hager.

Řešením je podle režisérky usilovat o intenzivnější spolupráci i tematickou debatu mezi školami, rodiči a žáky. Řada rodičů ani pedagogů podle Hager netuší, co děti na internetu dělají, a neznají místa v kyberprostoru, kde se pohybují.

Snímek Děti online měl světovou premiéru 7. března. Mezinárodní představení čeká Kateřinu Hager 22. března 2017 v Kodani na festivalu CPH: DOX.

Děti online, Jeden svět 2017 | Video: Česká televize, Bohemian Productions, Jeden svět 2017 | 01:46

autor: Magdaléna Daňková